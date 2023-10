La desvalorización del bien objeto del seguro

Lo que hoy compre, el año próximo valdrá mucho menos aun en el caso de que no haya salido una versión mejorada de la misma. Ocurre con todos los equipos electrónicos e inclusive electrodomésticos y por supuesto con los vehículos y maquinarias de todo tipo.

¿Cómo se hace en ese caso para valorizar y poder asegurarlo? Es un escenario difícil para la suscripción del seguro, no solo el definir cuál sería el valor asegurable del bien o equipos, sino cuál sería el valor de reponerlo luego, en caso de un siniestro (daño o robo). Lo primero y más probable es que sea significativamente menor que su costo original.

Damos como ejemplo el caso de un televisor Full HD de 70 pulgadas, adquirido hace dos años a un valor real de a US$ 7.000. En la actualidad ese equipo nuevo podría valer menos de US$ 3.000 con las mismas características. No se trata de desvalorizarse, sino que la tecnología avanzó tanto que la masividad de la venta hizo que hoy día, ese es su valor real de adquisición.

Y es que los aparatos tecnológicos pierden su valor rápidamente debido a la frecuente salida a la venta de nuevas versiones, en tanto los fabricantes y quienes lo comercializan se ven atrapados en el ciclo constante de lanzar equipos más rápidos para sustituir el software anterior.

Partimos entonces de que el seguro debe contratarse por su valor real y ajustarse cada año sobre un criterio de depreciación. Si ese equipo electrónico su valor asegurado es mayor al valor actual o valor de mercado, la aseguradora indemnizará conforme al valor actual por el principio de reposición a nuevo.

Por tanto, el problema aquí no radica en la suma que se aseguró sino en la prima pagada que resulta innecesario abonar sobre un capital asegurado que debe ser menor. Y es que el asegurador no debe pagar más de lo que vale aunque el capital asegurado sea mayor, de lo contrario existiría un beneficio para el asegurado, un lucro que no es la esencia natural del contrato de seguros.

Es por eso que en caso de siniestros, el perito o ajustador de siniestros, o bien el Departamento de Siniestros de cada aseguradora solicita la copia de la factura de compra de los equipos en una primera instancia, pues resulta más razonable y preciso que tener que recurrir a comparar con el valor de mercado de productos similares y de iguales características donde puede surgir muchas diferencias, aunque también es un método utilizado por analogía a fin de establecer la cuantía final de indemnización por la pérdida de dichos bienes.

Por tanto, se toma el valor real de compra y se deprecia el tiempo de uso que en la práctica se calcula sobre un 10% anual promedio. En ese caso, en la renovación de los seguros se debe considerar ajustar el capital asegurado sobre una depreciación similar año por año.

Finalmente, todo pasa por una cuestión de criterio y estimación ya que resulta inaplicable tasar cada equipo a través de expertos cada año. Esto podría costar más caro que el propio costo del seguro.

Extendiendo el concepto al plano de edificios y sus contenidos, el valor asegurable siempre debe ser la aproximación a su valor real, lo cual implica también ajustar la póliza en cada renovación teniendo en cuenta la depreciación de los mismos y calculándose su desvalorización de la misma manera o bien sobre la base de peritos tasadores quienes tienen la capacidad de cuantificar su valor sobre la base de criterios técnicos, de ubicación, metros cuadrados construidos etc.

En el caso de los vehículos y maquinarias, se debe ajustar cada año la suma asegurada calculando su depreciación. Debe quedar claro que la aseguradora siempre indemnizará por el valor real estimado o valor de mercado, salvo acuerdo de partes, siempre dentro de los límites de la suma asegurada indicada en la póliza.