Negociadores de la margen paraguaya en la Itaipú

Los precedentes son componentes muy sensibles y necesarios para arribar a acuerdos beneficiosos para las partes socias en un emprendimiento de la envergadura de la Itaipú Binacional.

Un evento reciente con la otra socia de la binacional, Yacyretá, mostró lo inestable que puede ser un acuerdo diplomático entre dos países. En la mesa se debatió el tema de suspensión de cobro de peaje a los navíos nacionales en la hidrovía y el pago atrasado de la contraparte por el servicio de electricidad retirado de la entidad, lo que generó una incómoda confusión de tratos, tanto que generan tensiones entre altas partes, muestra de lo compleja que puede ser una negociación bilateral.

En el caso de la Itaipú Binacional, los obstáculos, percepciones opuestas e intereses y realidades diferentes entre dos socios condóminos es una constante; por consiguiente, exigirá toda la sabiduría, paciencia y persistencia para el logro de objetivos.

A decir del propio director general paraguayo, Ing. Justo Zacarías, la línea de acción de la negociación con el Brasil en el tema Itaipú Binacional lo lleva adelante el mismo presidente de la república del Paraguay, Santiago Peña. Entiendo que nuestro primer mandatario hará lo requerido con el presidente de la República Federativa del Brasil, un escenario prometedor al involucrarse las máximas autoridades de ambos países.

En nuestra margen, imagino que nuestro primer mandatario se rodeará de asesores técnicos y estratégicos de primer nivel, en especial de profesionales que tengan bagaje e historia en este tipo de relaciones bilaterales. A mi parecer, la combinación de ideólogos de decisiones anteriores con los aciertos y debilidades con ciudadanos de visión renovada y moderna es la mejor opción.

Una medida inusual

Una medida inusual es la designación presidencial de algunos ministros en ejercicio como miembros paraguayos del Consejo de Administración de Itaipú. Inmediatamente se escuchan protestas por una supuesta incompatibilidad de funciones.

En mi experiencia en la entidad observé que los consejeros tienen incluso oficinas permanentes en la sede de Asunción para disponer de todas las herramientas administrativas y de materiales históricos para que puedan actualizarse y prepararse con el debido conocimiento y poder debatir con propiedad ante sus pares brasileños. Es una actividad que exige dedicación; el Consejo es la máxima autoridad deliberativa de la binacional, pero las altas decisiones gubernamentales tendrán sus fundamentos, que no siempre coinciden con las expectativas ciudadanas.

Estrategias

Un criterio estratégico promovido por algunos técnicos del sector sugieren que no se requiere de cambios estructurales del tratado de Itaipú Binacional y de sus anexos, dependiendo de los resultados objetivos deseados con la contraparte, las salidas políticas entre los socios suele dar resultados auspiciosos para los intereses de cada país. Es así, por ejemplo, que si la tendencia es la de traducir los recursos provenientes de la binacional en palancas de desarrollo por medio de inversiones sociales proyectadas y ejecutadas por la misma Itaipú, claramente sería una cuestión de voluntades de partes.

La entidad tiene una política desarrollada en esta área, queda evidente que la vía de aplicaciones de recursos en obras sociales trae aparejadas algunas resistencias de nuestro lado porque se consideran como inversiones con créditos políticos para el gobierno de turno; además existe una clientela formada que prefiere recibir las regalías directas de la binacional para su uso discrecional.

Otra visión sostenida como estrategia por el propio presidente de la ANDE, Ing Félix Sosa, es la de mantener la tarifa del servicio de electricidad a valores elevados mediante la sustitución ficticia de componentes del servicio de la deuda, hoy cancelada, en el costo de producción de Itaipú de forma a generarse más remesas para ambos países, cuyo destino en su mayoría es conocido: discrecionalidad salvo excepciones, pero las incompetencias de algunos tampoco es razón para desestimar planes de gobierno.

Otro enfoque son las ideas de graderías para negociar ante nuestro socio condómino. “Compatriotas” proponen todo tipo de proposiciones, la contratación directa de toda la potencia que nos corresponde en Itaipú y comercializarla en el propio mercado brasileño es una de ellas. Con respecto a esta teoría tengo mis reservas, no conozco en nuestro medio a recursos humanos o instituciones especializadas en comercializaciones de mercados fluctuantes internacionales, no se evidencian logros comerciales frutos de alta gestión estratégica en nuestro país, además de que la disciplina de pensamientos entre los ciudadanos hacia un mismo norte no es lo que nos identifica.

Operar en el mercado brasileño, en este caso, significaría resignar la venta del producto generado por la central hidroeléctrica de manera anticipada y segura con presupuesto y regalías comprometidas a cambio de ingresar en un sector de alta competitividad energética en el Brasil. Además, el gobierno vecino puede cambiar las reglas de juego en cualquier instante y estaremos supeditados a un ámbito político ajeno donde no tendremos ninguna estabilidad, incidencia ni control.

El bloque de energía no utilizada y que nos corresponde ronda alrededor del 65%, valor que irá decreciendo conforme aumenta nuestra demanda vegetativa de consumo, hoy a un promedio de 6,5% anual. Es decir que ni siquiera la opción de venta es un comercio sustentable a largo plazo.

Asunto serio

El juego del negocio es un asunto serio, apenas el 5% de las empresas privadas de cualquier rubro de todo el mundo que se lanzan al mercado sobreviven en un lapso de 5 años, el 5% de las empresas de sucesos llegan a una renta bruta anual de US$ 1 millón, el 0.006% de las organizaciones logran una renta bruta de US$ 100 millones al año. Ser un emprendedor que no es lo mismo a ser empresario, es un asunto reservado a individuos u organizaciones con un impulso inquebrantable.

Una particularidad nacional que debemos considerar es que la ANDE es un monopolio con una carta orgánica de los años 60 y su función para esta época me parece perimida. Controla la generación, explotación, distribución y comercialización de energía de nuestro país, luego debe obtener utilidad por la venta de un producto que muchas veces fija precios unitarios más políticos que reales, para reinvertirla en su necesidad de infraestructura eléctrica, que en palabras del propio presidente de la ANDE, rondan los US$ 6.500 millones a más de obligaciones de servicio de deuda, que pesa sobre la estatal de US$ 1.300 millones. Habría que conciliar su balance contable para ver si no estamos ante un descalce financiero.

Por otro lado, entiendo que no tiene autonomía de fondos, depende de designaciones presupuestarias del gobierno.

Respuesta a comentarios populistas

Un mensaje oportuno del presidente de la ANDE, ante comentarios de populismo de que el precio de la energía eléctrica para cada ciudadano paraguayo debería ser casi gratis; claramente la compra a bajo costo del producto por la ANDE a la Itaipú no implica repasar de manera proporcional al usuario final. La estatal tiene una enorme carga operativa y de compromisos que tienen prioridad de ser atendidas, la realidad de la entidad binacional es completamente diferente, esta es una poderosa máquina de generación de riqueza y su principal objetivo es la de mantener su equilibrio financiero, es autónoma y no persigue lucro.

La Itaipú Binacional es una relojería de alta precisión y eficiencia desde su concepción, la falta de visión para el logro de beneficios mayores para los nuestros es una materia que no la compete. El reciente director general paraguayo de la entidad, Ing Justo Zacarías, y su equipo de confianza tienen en su conciencia y en sus manos un emprendimiento casi perfecto, deberán estar a la altura de las exigencias.

El presidente de la república del Paraguay Econ. Santiago Peña refleja mucha esperanza, vitalidad, actitud y optimismo en este tema. Su juventud y una carrera profesional y política promisoria es un soporte sólido en un tema tan complejo como delicado en la administración del mayor patrimonio del último siglo. Peña debe estar consciente que satisfacer en un 100% a la demanda de todos los ciudadanos es una meta imposible, siempre habrá resentimientos incluso ante los logros más exitosos. Será momento en que su inteligencia emocional le debe dar la fuerza infinita para apoyar sus decisiones transcendentales. Van mis deseos de positivismo.

(*) Itaipú Binacional – ex Superintendente - UC.GP