El inminente inicio de las negociaciones genera expectativas

A mi entender, toda la sabiduría debe estar enfocada en las estrategias a seguir ante nuestra contraparte.

Sin embargo, ha surgido en el seno de la entidad un asunto interno pero de impacto externo, que no deja de ser un tema sensible y que requerirá la atención de las altas autoridades paraguayas de la Itaipú, me refiero a la revocación del proceso de selección externa del personal para integrar la fuerza laboral de la empresa y que fue aprobado por la administración anterior y, naturalmente, autorizado por el propio presidente de la república saliente, que desembocó en un despido masivo de funcionarios y en la anulación en cascada de los contratos individuales de trabajo.

Es un hecho inédito en la binacional con estas características, según el manifiesto público de la misma empresa, que reconoce que el proceso de selección anterior estuvo viciado y plagado de irregularidades y que se compromete a un nuevo llamado que sí garantizará la transparencia, el debido proceso y el correspondiente sumario a los involucrados; algunos mencionan incluso a altas autoridades del organigrama actual.

Les comento que todas las decisiones operativas aún cuando surjan de una dirección en particular deben ser aprobadas por el directorio de la entidad y, según la implicancia, hasta por el Consejo de Administración de la Itaipú.

No tengo elementos para juzgar las decisiones tomadas por las autoridades de la entidad binacional, pero las consecuencias se evidencian, 187 compatriotas despedidos de sus puestos de trabajo, por ser un tema que involucra a futuros y familias dependientes, será una cuestión de mucho debate en un país donde no abundan las empresas que pagan los salarios y los beneficios sociales que la Itaipú binacional es capaz de obligarse.

Según mi experiencia en la entidad, si las altas autoridades no encuentran una fórmula inmediata de resolución de este conflicto, se iniciará una serie de reclamos, manifestaciones de los afectados y familiares, litigios judiciales en el fuero laboral, movimientos sindicales, injerencias políticas, etc., en una instancia en la que las neuronas tienen una enorme responsabilidad, participar con éxito en la mesa de negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Tengo fe en que este delicado tema sea subsanado en la brevedad posible; en conferencia del mismo director general paraguayo de la entidad manifiesta que este trance le desenfoca inclusive de los análisis vinculados con la posible revisión del anexo C; sin dudas es una prueba explosiva para los administradores de turno de la empresa, la muñeca del expertise será crucial.

Las discusiones de aportes técnicos deben continuar en este espacio de críticos, una visión sostenida como estrategia por el propio presidente de la ANDE, Ing Félix Sosa, es la de mantener la tarifa del servicio de electricidad con valores elevados; supongo que se refiere al hecho según el cual los costos de producción de la binacional son cargados en proporción a la contratación de potencia sobre cada comercializadora y, en el presente, la mayor compra segura la realiza nuestro socio comercial; en caso de que el ejecutivo nacional decida seguir con esa línea, se deberá seducir y convencer a la contraparte acerca de los beneficios mutuos de esa propuesta.

Recordemos que si no se plantea la inclusión de uno o más componentes que sustituyan las obligaciones de pago de la deuda ya saldada, el costo de la tarifa del producto generado por Itaipú irá en franco descenso debido a la simple aplicación del reglamento de cálculo del costo unitario del servicio de electricidad que impone el anexo C.

La ciudadanía está expectante aguardando las señales que emitan nuestras autoridades sobre los argumentos técnicos, sociales o políticos que se podrían dar en un virtual encuentro de partes.

La Itaipú Binacional es un fenómeno electromecánico de alta precisión, que es capaz de generar extraordinarios recursos económicos y beneficios sociales. Si existiese falta de visión, criterio o creatividad de los nuestros para el máximo aprovechamiento de este notable activo sano, sin deudas y de producción energética limpia y renovable, no debe imputarse a la Itaipú Binacional.

Los altos ejecutivos y administradores designados por el gobierno paraguayo tienen en sus manos y en sus mentes la responsabilidad; en breve las evidencias serán los jueces implacables.

A mi entender, toda la sabiduría debe estar enfocada en las estrategias que debamos seguir ante nuestra contraparte en el caso.

La ciudadanía está expectante aguardando las señales de nuestras autoridades sobre los argumentos... que se podrían dar en un primer encuentro de partes.

(*) Exsuperintendente de la UC.GP. de la entidad binacional Itaipú.