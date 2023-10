¿Estados contables de Itaipú del 2012 al 2018 son dudosos?

c) Ley Sarbanes Oxley según la página 3 de Auditora Deloitte (18): “Si nos muestran a una gerencia que no puede encontrar una manera de desarrollar procesos sobre la preparación de sus libros y registros, es difícil creer que la misma gerencia puede presidir admirablemente funciones ciertamente más difíciles, como son: Ejecución de planes, formación de estrategias y otras similares”.

Auditoría Deloitte (18) registra en la página 4: “Una opinión adversa puede impactar el valor para los accionistas, confianza de los inversionistas en la gerencia en general, la reputación de la compañía”.

Auditoría Deloitte (18) registra en la página 7: “En respuesta a una serie de fallas de negocios y escándalos corporativos que empezaron con Enron en el 2001, el Congreso de los Estados Unidos de América promulgó la Ley Sarbanes-Oxley de 20002 (SOX). SOX introdujo muchas reformas de gobiernos corporativos encaminados a incrementar la confianza de los inversionistas en los mercados de capitales. En junio 2003, la SEC aprobó reglas de implementación de la Sección 404 de la Ley, requiriendo a los auditores independientes de compañías públicas evaluar y reportar sobre la eficacia de los controles internos sobre el reporte financiero (ICFR) de la compañía”.

Auditoría Deloitte (18) registra en la página 8: “Penas criminales para ejecutivos que den certificaciones, sabiendo que no son ciertas (Sección 906)”.

Auditoría Deloitte (18) registra en la página 9: “Si existiera una o más deficiencias materiales al cierre fiscal de la compañía, el auditor no puede concluir que los controles internos sobre el reporte financiero son eficaces”.

En la página 11 de los estados contables 2018-2017 se registra: “La Itaipú mantiene contrato con el Consorcio KPMG Auditores Independientes, con sede en São Paulo, en Brasil y BCA Benítez Codas & Asociados, con sede en Asunción, Paraguay, para realizar los servicios de auditoría externa a los estados contables, de acuerdo con las normas de auditoría, y de los Controles Internos según la Ley Norteamericana Sarbanes-Oxley (SOX) de los Ejercicios 2018, 2019 2020″.

Y, en la página 10 de los estados contables (13) 2015-2016 se registra: “La Itaipú mantiene contrato con el Consorcio KPMG Auditores Independientes, con sede en São Paulo, en Brasil, y BCA Benítez Codas & Asociados, con sede en Asunción, Paraguay, para realizar los servicios de auditoría externa a los estados contables, de acuerdo con las normas de auditoría, y de los controles internos según la Ley Norteamericana Sarbanes-Oxley (SOX) de los Ejercicios 2016, 2017″.

Y en la página 6 de los estados contables (14) 2013-2014 se registra: “La Itaipú mantiene contrato con el Consorcio KPMG Auditores Independientes, con sede en São Paulo, en Brasil y BCA Benítez Codas & Asociados, con sede en Asunción, Paraguay, para realizar los servicios de auditoría externa a los estados contables, de acuerdo con las normas de auditoría, y de los Controles Internos según la Ley Norteamericana Sarbanes-Oxley (SOX) de los Ejercicios 2013, 2014″.

Y en la página 6 de los estados contables (19) 2011-2012 se registra: “La Itaipú mantiene contrato con el Consorcio UHY Audicon, con sede en Río Grande del Sur, Brasil, y Audicon-Auditores, Contadores & Consultores, con sede en Asunción, Paraguay, para realizar los servicios de auditoría externa a los estados contables, de acuerdo con las normas de auditoría, y de los Controles Internos según la Ley Norteamericana Sarbanes-Oxley (SOX) de los Ejercicios 2011, 2012″.

La Comisión de Valores de Estados Unidos SEC20 puede aplicar sanciones a firmas auditoras por incumplimiento de la Ley SOX, como ya ha sancionado a empresas chinas como Deloitte Touche Tohmatsu Certifies Public Accountants Limited, Ernst & Young Hua Ming LLP, PricewaterhouseCooper Zhong Tian CPAS Limited Company.

Las deficiencias e incumplimientos flagrantes y sistemáticos del Tratado de Itaipú y falta de eficacias de los estados contables 2013 al 2018, según Sección 404 de Sarbanes-Oxley (SOX), incurridos y ya detallados, y documentados en este instrumento registran que la falta de eficacia se mantiene en Itaipú desde 1975 por deficiencias de Itaipú y de sus auditorías internas, externas e independientes.

d) Préstamos obligatorios o préstamos compulsorios a Itaipú: en idioma español se designa como préstamos obligatorios, mientras que en idioma brasileño son referidos como préstamos compulsorios.

El Tratado establece en su artículo XII (6): “Los servicios de electricidad por ella prestados. b) No aplicaran impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de cualquier naturaleza, sobre los materiales y equipos que Itaipú adquiera en cualquiera de los dos países o importe de un tercer país, para utilizarlos en los trabajos de construcción de la central eléctrica. c) No aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de cualquier naturaleza, sobre los lucros de la Itaipú y sobre los pagos y remesas efectuados por ella a cualquier persona física o jurídica”.

En Brasil se establece con el artículo 1 del Decreto Ley Nº 151221 del 29/12/1976: “Los préstamos compulsorios establecidos en favor de Eletrobras serán exigidos, a partir del 01/01/1977, en la forma de la legislación, con las modificaciones introducidas en este decreto ley”.

El uso de la legislación de Brasil por Eletrobras en el ámbito del Tratado implica incumplimiento del artículo XII (5) del Tratado, dado que el punto 27 de la parte III de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados establece: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”.

Otro buen ejemplo de préstamos obligatorios y/o préstamos compulsorios mencionamos la tasa de interés del 24,44% que Itaipú pagaba a Eletrobras, registrado en la página 119 de la Memoria anual 1981 (22), mientras que la tasa Libor estaba en 11,62%, la Tasa Discount Rate (tasa de USA según FMI) estaba en 12,10%, Tasa Federal Found Rate de 16,37%, Tasa Treasury Bill Rate de 14,07%, Tasa Prime Rate de 18,87%.

e) Cuentas de explotación de Itaipú 2018 (1): El Anexo C (6) del Tratado establece en el punto III: “El costo del servicio de electricidad estará compuesto de las siguientes partes anuales: III.2. El monto necesario para el pago de las cargas financieras de los prestamos recibidos. III.3. El monto necesario para el pago de las amortizaciones de los prestamos recibidos”.

En la página 72 de los estados contables (1) de Itaipú 2018 registra: 3) “La cantidad necesaria para el pago de la amortización de los préstamos recibidos. A partir del ejercicio 2012, no son contemplados en la cuenta de explotación, las amortizaciones y pagos de cargas de los prestamos obtenidos con la Cajubi, referentes al Contrato PIB 2010-10-0001, y PIB 2012-10-001″.

En la página 73 de los estados contables (1) de Itaipú 2018 registra: “A partir del ejercicio de 2014, tampoco son contemplados en la cuenta de explotación las amortizaciones y pagos de carga de los préstamos del Banco Itaú Paraguay, contratados para la ejecución de obras y servicios para fortalecer el sistema eléctrico en el departamento de Alto Paraná, Paraguay, de acuerdo a la RDE-076/14 y la RCA-013/14″.

En la página 73 de los estados contables (1) de Itaipú 2018 registra: “En el ejercicio 2017 no fue contemplado en la cuenta de explotación el pago de amortización extraordinaria del contrato de financiamiento ECF-1480/97, línea B, de Eletrobvas, por valor de US$ 170.000, amparado por la resolución del Consejo de Administración RCA-052/17″.

Estas deficiencias materiales al cierre fscal de Itaipú mencionadas de los ejercicios 2012 al 2018 implican que los respectivos estados contables no están aprobados, y/o no son eficaces según establece la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).

f) Itaipú Entidad Binacional creada y regida por normas establecidas en el Tratado y en sus anexos. Los estados contables de Itaipú del año 2018, establecen en el punto 1 de la página 8 de las Notas explicativas de los estados contables (1) al 31 de diciembre de 2018 y de 2017: “La Itaipú es una entidad binacional creada y regida por las normas establecidas en el Tratado y en sus Anexos”, mientras que el inciso 2, del punto 31 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados (3), establece: “Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá, además del texto, incluido su Preámbulo y anexos”.

El Preámbulo del Tratado de Itaipú. Acta de Iguazú del 22.06.1966 (23) establece en el punto IV. Concordaron en establecer, desde ya, que la energía eventualmente producida por los desniveles del río Paraná, desde inclusive el Salto Grande de Siete Caídas el Salto del Guairá hasta la desembocadura del río Yguazú, será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de preferencia para la adquisición de esa misma energía a justo precio”.

g) Acuerdo Lula-Lugo 25/07/2009 (24). 14 puntos, sin concretar ni cumplir al 2023:

En punto 3 “Resaltaron la importancia de Itaipú, que constituye un marco central de la integración entre los dos países. Destacaron los beneficios que esa sociedad en el área energética asegura para el desarrollo económico y social de Paraguay y del Brasil”.

En el punto 6 “Reconocieron la conveniencia que ANDE pueda a la brevedad posible, comercializar en el mercado brasileño energía perteneciente a Paraguay de Iatipú;

En el punto 7 “Asegurando la división en partes iguales entre los dos países de la totalidad de la energía producida en la usina, conforme previsto en el Tratado.

En el punto 8 “registran que se examinen las condiciones para que ANDE pueda comercializar en el mercado brasileño energía de la hidroeléctrica de Acaray y también de la represa de Yguazú cuando se encuentre maquinizada”.

En el punto 11 “determinaron definir los términos de referencia de un estudio de viabilidad técnica económica y socioambiental de las obras de navegación, según punto III.11 del Anexo B del Tratado.

En el punto 13 “Aprobaron los términos de compromiso firmado por los directores generales el 15/08/2008, sobre medidas administrativas que buscan el perfeccionamiento y transparencia en la gestión de Itaipú Binacional y determinaron su estricta observancia e implementación.

En el punto 14, “Reiterando el principio de igualdad y obligaciones establecido en el artículo XIII del Tratado de Itaipú”.

En el punto 15 se informa que “la auditoría de la deuda de Itaipú en manos de la Contraloría General de la República”.

En el punto 16, “El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró la disposición de proponer al Congreso Nacional de su país la creación de un fondo de desarrollo regional”.

En el punto 17, “El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró igualmente la oferta de financiamiento en términos favorables, con recurso del BNDES y del PROEX, para obras de infraestructura de interés del Gobierno paraguayo”.

En el punto 22, reafirmaron su decisión de “iniciar en la brevedad las obras del Puente Puerto Meira-Presidente Franco sobre el eío Paraná”.

En el punto 23, “Iniciar los estudios de prefactibilidad interconexión ferroviaria Cascavel-Ciudad del Este-María Auxiliadora con posterior conexión a Encarnación para corredor ferroviario bioceánico Antofagasta-Paranaguá, a cargo del BNDES y Fepasa”.

En el punto 24, “Estimular el desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y la Hidrovía Tiete-Paraná, instruyeron a las autoridades responsables para la ejecución de los estudios de impacto ambiental a lo largo de las mismas, y las obras necesarias para que las viabilicen”.

En el punto 30: “Ámbito de la Comisión de Monitoreo del Comercio entre Paraguay y Brasil con vistas a aumentar y diversificar las exportaciones de Paraguay al Brasil”.

Conclusión

Los incumplimientos mencionados del Tratado de ITAIPU obligan a la aplicación del punto 26 (3) de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados: a) “Pacta sunt Servanda, Todo Tratado, en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, obligan también a la aplicación de los artículos siguientes de la “Resolución aprobada por la Asamblea General 56/83 de Naciones Unidas por responsabilidad del Estado en hechos internacionalmente ilícitos (4)” .

Artículo 12 (4): Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación.

Artículo 34 (4): La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada, violación por el Estado de una obligación internacional mediante una serie de acciones u omisiones, definidas en su conjunto como ilícitas, tiene lugar cuando se produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito. En tal caso, la violación se extiende durante todo el periodo que comienza con la primera de las acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras esas acciones u omisiones se repiten y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional.

Artículo 38 (4): Se debe pagar intereses sobre toda suma principal adeudada en virtud del presente capítulo, en la medida necesaria para asegurar la reparación íntegra. La tasa de interés y el modo de cálculo se fijarán de manera que se alcance ese resultado.

Referencias:

1) Estados Contables Itaipú 2018. 5) Ley 913/96. 6) Tratado de Itaipú. 18) Ley Sarbanes Oxley SOX. 19) Rca-024.07. Auditoría Externa 2011. 20) Sanciones SEC. 21) Prestamos Compulsorios Eletrobras. 22) Tasa Interés Eletrobras 1981. 23) Acta Iguazú 1966. 24) Acuerdo Lula-Lugo.

Por el Ing. Jorge Guzmán Lugo. Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia. Representante del Contratista en suministros de partes, en colaboración del Ing. Axel Cid Benítez Ayala. UNC 1984. Exintegrantes de la CEBH – MRE, ente cuyo mayor logro fue la firma del Acuerdo Lula–Lugo el 25.07. 2009, a 14 años de su firma, que luego fue cajoneado por los gobiernos de turno para llegar al hito 2023 en punto muerto y con freno de mano.

Eficacia

La falta de eficacia se mantiene en Itaipú desde 1975 por deficiencias de Itaipú y de sus auditorías internas, externas e independientes.

Eletrobras

El uso de la legislación de Brasil por Eletrobras en el ámbito del Tratado implica incumplimiento del artículo XII (5) del Tratado.

Deficiencia

Estas deficiencias materiales al cierre fiscal de Itaipú mencionadas de los ejercicios 2012 al 2018 implican que los respectivos estados contables no están aprobados.

ANDE

En el punto 6 “reconocieron la conveniencia que ANDE pueda a la brevedad posible comercializar en el mercado brasileño energía perteneciente a Paraguay de Itaipú”.

Viena

Los incumplimientos mencionados del Tratado de Itaipú obligan a la aplicación del punto 26 (3) de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados.

Violación

Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que exige esa obligación.