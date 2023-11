Cuatro puntos para negociar con Brasil

Como Comisión de la cámara baja del Legislativo nacional, en su momento, “hicimos varios planteamientos, que son de público conocimiento, que puedo volver a recordar”, añadió el exdiputado del PLRA.

El segundo punto de esos “planteamientos” que destacó Oreggioni, es el siguiente: “poner sobre la mesa (de negociaciones) la doble indexación y la deuda espuria, que costaron más de US$ 20 mil millones y que fueron establecidos “en forma unilateral”, por Brasil.

Recordó que el costo de ambas imposiciones agregaron a la deuda de la entidad binacional, que ya fue pagada por sus usuarios, “hecho que nos parece injusto, porque no está contemplado en el Tratado, sobre todo la deuda espuria”.

El tercer escalón de la estrategia que planteó la Comisión de Entes Binacionales de Diputados del anterior período legislativo se relaciona con la esclusa de navegación, prevista pero postergada sine die en el Anexo B del Tratado de Itaipú.

Nadie ni esboza siquiera una respuesta si ese punto del Anexo B del tratado “se va a cumplir o no”, señaló con cierto énfasis.

En lo concerniente al punto N° 4 del planteamiento de esta instancia del Poder Legislativo que nos recuerda el Ing. Oreggioni en su evaluación se relaciona con la fórmula de cálculo y por ende de pago de los royalties: “aumentar el componente royalties por el uso del agua para que el Paraguay pueda conseguir más recursos que le corresponden”, dijo.

¿Qué va a hacer este gobierno?

El presidente de la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados fue categórico en su respuesta sobre este punto, “no conocemos ningún planteamiento concreto de lo que va a hacer este gobierno en la cuestión de Itaipú y la reculada ante la Argentina, en lo atinente a sus incumplimientos en los pagos, no queda otra opción que disponer de nuestro 50% y vender -el excedente- en nuestro territorio”.

Sobre el punto, recordó que la ANDE tiene mucha responsabilidad, “porque en su momento se habló con ellos para que se modernicen y dispongan de una oficina que busque todos los días cómo ubicar nuestros excedentes, desde territorio paraguayo, en una primera instancia”.

Admitió empero que tanto en Brasil como en Argentina se conocen nuestras limitaciones, razón por la cual “ellos van a seguir imponiendo los precios. En el caso de Argentina, que paga cuando quiere y en Itaipú Brasil impone los precios, pero paga. Esa es la coyuntura que debe resolverse inmediatamente”, subrayó.

Las complicaciones de Yacyretá

Luego de una breve referencia, las partes visibles de los problemas de la entidad paraguayo/argentina, por ejemplo, la “falta de remesas por retiro de energía por parte de Argentina, así como por cesión de energía, una de las compensaciones del Tratado, sobre las eventuales terapias, en su evaluación del actual gobierno nacional, señaló que “tampoco conocemos ninguna posición concreta sobre cómo se va a solucionar esa situación con la Argentina”.

Calificó los hechos de setiembre último como un simple amague: “al principio amagaron con imponer soberanía retirando el 50% que nos corresponde, pero eso fue solamente por una hora o un día. Luego continuamos con el mismo formato de hace años, en el que el Paraguay prácticamente no retira energía de Yacyretá”.

Los cambios de gobiernos

Preguntado sobre las eventuales incidencias de los nuevos gobiernos en Brasil y Argentina en la relación paraguayo/brasileña y paraguayo/argentina en ambas binacionales, explicó que el caso Itaipú “ya está instalado en el gobierno brasileño, razón por la cual el paraguayo hubiera dado a conocer ya una propuesta “que reivindique al Paraguay”.

En cuanto a Yacyretá, dijo que hubo un cambio de gobierno en Argentina “un fuerte cambio de gobierno. Ganó Milei (Javier), asume el 10 de diciembre y, por lo menos, el Paraguay ya debería tener esbozado qué es lo que va a reclamar. De forma inmediata, el pago”.

Como para que la ciudadanía no lo olvide, recordó que Argentina retira el 97% de la energía de Yacyretá, la lleva a su territorio o la vende al Brasil. Sin embargo, no paga lo que retira y tampoco paga al Paraguay por la energía que le cede. Yo no conozco ningún planteamiento sobre qué es lo que van a reivindicar”, finalizó.