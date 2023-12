¿En la revisión del Anexo C, se incluirá el reclamo por la pérdida de Saltos del Guairá?

Ante la pregunta de si Itaipú se encargará alguna vez de la reparación histórica con las comunidades de Saltos del Guairá y con Guaíra, la respuesta del director brasileño de la binacional, Enio Verri, fue más alentadora que la de Justo Zacarías Irún, el director de Itaipú del país anfitrión de la Expo Paraguay-Brasil, realizada en setiembre pasado. Y es que Verri abrió la posibilidad de que la negociación para la revisión del Anexo C pudiera incluir este tema en su agenda.

“Sobre Guaíra, entiendo que Guaíra está sufriendo... Hablo de Guaíra porque me corresponde. Tengo entendido que, como el cálculo era sobre cuánto espacio ocupaba el agua, allí, por ejemplo, Santa Helena recibió mucho porque, de hecho, perdió un enorme porcentaje del espacio geográfico de su ciudad. Entonces obtuvo más. Pero Guaíra no era así”, empezó explicando.

Añadió que como era un agujero, y como por tanto no se calculó en longitud, hay que calcular en profundidad, entonces Guaíra perdió. “Y hay otra cosa importante que perdió Guaíra: la principal industria de Guaíra era el turismo y nada más. ¿La ciudad de Guaíra, del lado brasileño, tiene 30.000 habitantes? Tuvimos una reducción drástica de la población, de la política, lo que recibimos recientemente, hace unos años, fue un cálculo que reconfirmaba los prejuicios”, manifestó a los presentes.

Contó que están tratando de ver políticas que puedan desarrollar mirando a Guaíra. “El contorno de Guaíra saldrá ahora, lo conseguimos a través del PAC, que es el Plan de Estabilización y Crecimiento del Gobierno Federal: el Gobierno Federal pagará el contorno de Guaíra. También estamos disfrutando inversiones ahí, con un hospital que lo necesitaba con urgencia”, expresó.

Dijo que la idea es que ahora puedan, lenta y gradualmente, trabajar para reducir el impacto negativo que causó Itaipú. “Es el mismo discurso que tengo con él (refiriéndose a Zacarías Irún). Lo que difiere es que, de repente, en el diálogo que ni siquiera le corresponderá a Lucho (Zacarías Irún), sino al Anexo C, porque el Anexo C es solo una agenda económica, quién sabe, la agenda de Guaíra se puede tomar, ambos márgenes y podremos discutir algo”, señaló Verri.

Finalmente, cerró su respuesta con respecto a Guaíra, que tienen, además del compromiso que se concreta en la práctica, una ventana de oportunidad donde existe la expectativa de avanzar con la revisión del Anexo C.

Poco alentadora respuesta de Zacarías Irún

Por su parte, la respuesta del director general paraguayo, Justo Zacarías Irún, ante la misma consulta, fue poco alentadora, ya que se limitó solo a decir lo que ya se había hecho con respecto a Saltos de Guairá, aunque no recordaba qué exactamente significaba el Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo).

“El tema de Saltos del Guairá lo voy a hablar desde el punto de vista un poco más político que como director de la Itaipú Binacional. Tanto hemos reconocido el hecho de que, probablemente, la mayor pérdida natural a la hora de la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú ha sido la de los saltos del Guairá o saltos de Sete Quedas. Y tanto es así que por ello tuve la suerte de firmar el proyecto de ley que dio nacimiento a la compensación especial para Saltos del Guairá en 3% del Fondo Nacional... Fonacide, no me acuerdo bien todo lo que significa el Fonacide. Con un amigo diputado, amigo nuestro en común con quien hemos dado nacimiento a esa compensación especial que recibe Saltos del Guairá. ¿Cuánto es la compensación para Saltos del Guairá y Guaíra por la pérdida de los saltos del Guairá, de las Sete Quedas, en portugués? Es inconmensurable. No sé si nosotros vamos a poder compensarle siempre de alguna manera material. Pero lo que sí van a tener del lado de la Itaipú Binacional es el aprecio, el cariño y el tratamiento diferenciado a la hora de buscar que haya un desarrollo con muchas más fuerzas en nuestra área de influencia, que son en el caso del lado paraguayo, Alto Paraná y Canindeyú, y del lado brasileño, creo que es prácticamente todo el Estado de Paraná”.

Fonacide

Cabe recordar que Saltos del Guairá recibe, desde el año 2012, una compensación por la inundación de los saltos 7 Caídas, con la construcción de la represa de Itaipú. La primera ley estuvo vigente tres años y le brindaba un monto referencial de 10.800.000 dólares anuales.

Desde el año 2015, con la aprobación de una nueva ley de resarcimiento, las transferencias disminuyeron a US$ 8.400.000, al ser incluidos entre los beneficiarios los otros quince distritos del departamento de Canindeyú, aunque con un mínimo porcentaje. Los fondos provienen de los recursos establecidos por la Nota Reversal Nº 4/09, que establece el precio de la energía excedente que Paraguay cede al Brasil. Los montos fueron cayendo en los últimos años por la menor producción de energía en Itaipú y porque en Paraguay paulatinamente va aumentando el uso de la energía que le corresponde y, por ende, registra menos venta de energía al Brasil.

Estos recursos fueron hasta ahora de gran importancia para el desarrollo de Saltos del Guairá, cuyas calles y avenidas están totalmente asfaltadas. Pero la obra más importante financiada con dichos recursos hasta ahora fue la playa y costanera de la ciudad, a la cual la administración comunal destinó unos G. 115.000 millones en los últimos cinco años, publicó nuestro diario el año pasado. La Itaipú Binacional apoyó el emprendimiento con G. 29.000 millones más. La obra incluyó la construcción de un segundo puente sobre el río Piratiy, que conecta la ciudad con la ruta PY03.

Agenda

El Anexo C es solo una agenda económica, quién sabe, la agenda de Guaíra se puede tomar, ambos márgenes, y podremos discutir algo.

Aprecio

No sé si nosotros vamos a poder compensarle siempre de alguna manera material. Pero lo que sí van a tener del lado de la Itaipú Binacional es el aprecio.