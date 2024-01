El tema de la semana

Esta semana el Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer que los compatriotas en el extranjero remesaron al país unos US$ 563 millones, entre enero y noviembre del año pasado, lo que implica 25% más con relación al mismo periodo del 2022, cuando enviaron US$ 451 millones. La mayor cantidad de estos recursos provienen de España, con US$ 352 millones ingresados a noviembre y que tienen una participación del 60% sobre el total remitido por los compatriotas desde distintas partes del mundo, en el periodo de referencia.