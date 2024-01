El tema de la semana

Nuestro diario le consultó esta semana sobre el tema a Stark, quien respondió que hasta ahora no tienen aún un plan y que en los próximos días tendrán una reunión en el Consejo de Empresas Públicas para tratar la situación de la empresa. Dijo que a partir de dicho encuentro se tendría un mejor panorama.

Los números de la empresa son escalofriantes. En 2023 la telefónica pública registró una pérdida de US$ 27,8 millones y cerró el ejercicio con deuda acumulada de casi US$ 113 millones, de los cuales US$ 73 millones son adeudos a proveedores desconocidos y US$ 40 millones por “provisiones”, también misteriosas. En estas condiciones la situación de la firma es insostenible, ya que tiene ingresos mensuales de unos US$ 2,7 millones, pero requiere de US$ 6,3 millones mensuales para poder mantenerse, según los datos oficiales. A su vez, su satélite Vox, que ofrece el servicio de telefonía móvil, está en una situación más catastrófica, pues según los datos oficiales, hoy ya tiene un patrimonio neto negativo de casi US$ 14 millones y una deuda de US$ 50,8 millones, cuyos detalles también se desconocen, por lo que no es sostenible financieramente.

Por otro lado, nuestro diario consultó sobre el tema al economista y exministro de Hacienda César Barreto, quien dijo que con el desarrollo que tiene el mercado de telecomunicaciones en el país, con la presencia de importantes firmas privadas operando, no se justifica la presencia del Estado a través de una empresa pública en este rubro.