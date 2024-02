El tema de la semana

De acuerdo con el reporte, en el primer mes del año el Tesoro destinó G. 1,5 billones (US$ 215,5 millones al cambio vigente) para pagar las remuneraciones de los funcionarios. Ese monto implica un aumento de G. 135.000 millones (US$ 18,6 millones), equivalente al 9,4%, respecto a lo desembolsado en el mismo mes del año pasado, de G. 1,4 billones (US$ 196,9 millones).

El Ministerio de Economía y Finanzas explica que el incremento responde a los pagos realizados al personal del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), militares y policías, en estos dos últimos casos por el ajuste en función al salario mínimo vigente.

Los salarios se reajustaron al sueldo mínimo mensual de G. 2.680.373 para los funcionarios administrativos que ganan hasta ese monto, también recibieron el primer 50% del total de reajuste previsto los militares y policías, gobernadores y miembros de juntas departamentales.

Este año se tiene para el pago de salarios un presupuesto de G. 22,5 billones (US$ 3.102,2 millones), que implica un aumento de G. 1,4 billones (US$ 204,2 millones) con respecto al monto ejecutado en el ejercicio anterior.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Economía, el año pasado el gasto salarial creció 8,1% comparándolo con el del ejercicio fiscal 2022, que se produjo por las mismas causas: incremento en salud, educación y fuerzas públicas por efecto de la variación del salario mínimo.

El informe cita que del total de los ingresos tributarios obtenidos en el primer mes del año, el 58% fue destinado a financiar los servicios personales de todo el sector público.