El valor económico del seguro

Por ello el contrato de seguro es por su naturaleza “aleatorio” y muchas veces se interpreta que si el siniestro no se produce, al extinguirse la póliza, el asegurado habrá pagado la prima inútilmente. Pero en contrapartida, el asegurado que sufra un siniestro percibirá una contraprestación o indemnización en virtud del contrato, de donde podemos concluir que lo que es ganancia para uno, es pérdida para el otro, por lo que es imposible que un contrato sea aleatorio para una de las partes sin serlo para la otra.

Así, podemos decir que la certeza del costo que supone el pago de la prima del seguro es de gran importancia desde el punto de vista de la utilización eficaz de los recursos financieros, sobre todo cuando estos son limitados y podrían destinarse a otros fines. Si las compañías de seguros no existiesen, las empresas habrían de asumir directamente el riesgo y sus graves pérdidas económicas, acumular importantes fondos de reserva o eludir completamente tales riesgos, lo cual requiere mayor inversión. A su vez este costo en su conjunto trasladado a la sociedad y al comercio en general resultaría demasiado elevado.

No se descarta a su vez que la existencia de eventos siniestrales en nuestro país y en el mundo muchas veces catastróficos constituye una realidad que día a día percibimos en los diferentes medios de comunicación, lo cual influye en la conciencia asegurativa del previsor como medio para paliar principalmente las pérdidas económicas derivadas de ella.

La existencia del seguro proporciona a las familias una gran seguridad financiera y además reduce la demanda de una serie de servicios de asistencia pública aun sin estar en vigencia el SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) o similar que constituye una asignatura pendiente del sector público/privado. Esta afirmación no implica, sin embargo, que el régimen del seguro privado sea la forma más eficiente de tratar los riesgos, pues recordemos se perfecciona en una relación contractual con cargas u obligaciones para cada una de las partes.

Finalmente, ni el asegurado pierde o gana, ni ocurre lo propio con el asegurador, sobre todo en los seguros patrimoniales donde es más evidente esta circunstancia, dado el hecho de que el siniestro no puede dar lugar a ganancias y solo hace exigible la reparación del daño sufrido, y en cuanto al asegurador, también el fin del contrato, no es el de una ganancia que dependa de la no ocurrencia de un evento, futuro o incierto, sino de la explotación técnica y administrativa de la empresa, calculada para que, con el conjunto de primas pagadas por los asegurados, se forme un caudal suficiente para el cumplimiento de los siniestros que ocurran.

(*) Abogado.