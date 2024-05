Debió evaluarse el uso de los US$ 14.000 millones que Paraguay recibió hasta hoy

1) El acuerdo logrado es bueno en el corto plazo para el país, si se utilizan adecuadamente los beneficios adicionales. En un artículo anterior mencionaba que mi preocupación era analizar cómo se distribuyeron los 12.000 millones de dólares desde 1985 hasta 2023 para no volver a cometer los mismos errores, sea cual fuera el ingreso adicional. 2) Lo que sucedió es la definición de la tarifa de Itaipú para el período 2024/2026, y que se mantuvo el Acuerdo Operativo que, originalmente, es del ámbito del Consejo de Administración de Itaipú. 3) Con la definición de la tarifa, Paraguay tenía dos opciones: que no tenga ingresos adicionales si se fijaba la tarifa al costo de acuerdo al Anexo C actual o que tenga ingresos adicionales fijando una tarifa superior.

En conclusión, el acuerdo de los gobiernos sobre Itaipú fue una buena negociación, con resultado favorable y que será evaluado en el 2027. No fue un logro histórico ni una entrega de la soberanía, sino un compromiso para usar en forma adecuada los ingresos adicionales para que el país tenga una infraestructura adecuada en el 2027, que el sistema eléctrico sea confiable y robusto y, de esa manera, ofrecer mejores condiciones para la instalación de industrias. Además, comprometer la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, tema que debe ser esclarecido.

Aspectos positivos:

1) Se mantuvo el Acuerdo Operativo hasta 2026. 2) Se obtienen ingresos adicionales para Paraguay con una tarifa intermedia hasta 2026. 3) Se habilita la venta de energía paraguaya en forma inmediata al mercado brasileño.

Aspectos negativos:

1) Algunos sectores tomaron como negativo debido a una inadecuada política comunicacional. 2) No se evaluó si el destino de los beneficios de Itaipú de 12.000 millones de dólares obtenidos en 40 años fueron eficientes y cómo serían optimizados. 3) Esta implícito lo que será incluido en la nueva nota reversal del Anexo C del Tratado de Itaipú, sin margen de modificación o ya comprometido.

4) Debió habilitarse la venta de la energía de Itaipú en forma inmediata y no desde 2027 o debió incrementarse la tarifa de cesión de Itaipú mientras no se haga lo anterior.

12 MM

Negativo

(*) Presidente de IEEE Paraguay. Docente de la Facultad de Ingeniero de la UNA