¿Y cómo anda la ganadería?

Según dicho sector, desde hace unos años que los ganaderos del Paraguay se encuentran trabajando a pérdida a causa del bajo nivel de precios y los altos costos de la producción, y en forma general se estima un déficit anual de US$ 143 millones. El informe toma para el análisis un productor tipo, bajo la modalidad de estancia, de un universo total de 13,5 millones de cabezas y con 128.000 productores tenedores de ganado que dan empleo a 308.587 personas. Esos 128.000 producen en 16.784.173 hectáreas de pasturas, incluyendo las naturales y las cultivadas. El análisis considera una faena anual del Paraguay de alrededor de 2,3 millones de cabezas, de las cuales unos 2 millones son destinadas a la exportación y 300.000 para el consumo local de carne.

Como cifra de ingreso bruto establece US$ 1.721.848.703, a la que se llega por venta de ganado en un año, teniendo como precio de referencia del novillo de exportación: US$ 3,31 por kilogramo al gancho.

En contraposición, el informe presenta que como total de egresos de caja, del modelo de análisis, la cifra de US$ 1.865.464.204.

El balance resulta en dicha cifra tras la suma de varios ítems, tales como el costo de mano de obra, que representa el 55%, con US$ 1.451.131.687; otro egreso del 10% por los intereses (US$ 187.292.898); los pagos de capital (US$ 340.532.542); los refinanciamientos y nuevos créditos (US$ 170.266.271); así como los impuestos (US$ 56.773.348).

La conclusión es que la ganadería nacional tiene un flujo de caja con saldo neto negativo de unos US$ 143,6 millones.

El estudio fue realizado por “Soluciones Agropecuarias” y pone un abanico de proyecciones supuestas del hato ganadero, según sea la variación de precios del ganado al gancho.

En este punto se debe acotar que actualmente, según los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, el hato bovino en Paraguay se encuentra virtualmente estancado desde hace cinco años, con alternancia de leves disminuciones y aumentos. Este año se esperaba un mejor crecimiento de la cantidad de ganado, pero la diferencia de aumento es pequeña.

Esta medición se hace con base al registro de vacunación contra la fiebre aftosa, que no representa el 100% del hato, sino entre 98% y 99%. El registro de vacunación de este año, con 99% del hato 13.413.512 ejemplares, contra 13.404.186 inmunizados contra la aftosa hasta el 17 de marzo de 2023. La estimación del 100% del hato es de 13.531.000 cabezas, estimativamente.

Recordemos que según el registro de vacunación del Senacsa, en el año 2014 la cantidad de bovinos fue de 14.438.995, cifra que fue bajando en 2015, 2016, 2017 y quedando en 2018, en 13.462.995. Luego, en el 2019 la cantidad de ganado repuntó a 13.801.993 y en el 2020 volvió a subir levemente a 13.972.516; pero al año siguiente, en 2021, la cifra de animales bajó a 13.488.997; en 2022 la cantidad subió a 13.510.527, pero en el 2023 volvió a bajar y quedó en 13.404.186.

Volviendo al análisis presentado por los gremios, en el mismo se plantea el precio del ganado al gancho como uno de los factores fundamentales que impacta sobre el hato bovino.

Así señala como precio actual US$ 3,31 por kilogramo al gancho, que de mantenerse inamovible en ese nivel, seguiría disminuyendo la cantidad de ganado en cinco años y desaparecería otro millón de cabezas del stock nacional.

La disminución del hato sería progresivamente mayor, tanto y cuanto lo haga el precio del ganado al gancho. Como punto más pesimista plantea el precio de US$ 2,70 por kilogramo al gancho, cotización con la que la cantidad de ganado nacional disminuiría en cerca de 5 millones de cabezas.

El cálculo grueso pone como precio del ganado de equilibrio US$ 3,61, con el que el hato se mantendría estancado a los niveles actuales.

Como precio ideal propone US$ 4,10 por kilogramo al gancho, con el que proyecta un crecimiento del hato de 2 millones de cabezas en cinco años.

El informe de los gremios ganaderos hace un comparativo de la coyuntura de los precios de exportación de 2011 contra el 2024, utilizando valores corrientes.

Destaca que el valor FOB de exportación de la carne subió 21%, pero el precio pagado al productor ganadero bajó 17%, al comparar los datos de 2011 contra el 2024.

El valor FOB de exportación de carne sin hueso de abril 2024 fue de US$ 4.941 por toneladas, que es 21% más que en abril 2011, cuando fue de US$ 4.091 por toneladas.

Agrega que el precio del novillo gordo en abril 2024 fue de US$ 3,10 por kilogramo al gancho, que es 17% menos que en abril de 2011, cuando fue US$ 3,74 por kilogramo al gancho.

Otra fuente, según el análisis del sitio “Productiva”, el promedio de venta actual de la carne bovina en el exterior está en US$ 4,80 por kg. El ganadero recibe de eso US$ 3,30, es decir, que el 65% del negocio se queda en la producción primaria y el 35% en la industria. La relación está óptima en la actualidad, según el análisis del referido medio. Pero el estudio de la ARP, APPEC y CEA señala a su vez que la actividad ganadera presenta flujos financieros negativos y se vuelve riesgosa. Existe una mayor extracción que se realiza obligadamente para nivelar costos. Esto a su vez está produciendo pérdida de empleos, en todos los segmentos de la cadena de valor.

Enfatiza, igualmente, que esto causa afectación, principalmente a los pequeños productores, que son los más vulnerables y se detecta migración de ganaderos a la agricultura y hacia el sector forestal, lo que refleja la disminución de la actividad ganadera, con la reducción de hato.

Soluciones planteadas

Pero el estudio refiere, además de las dificultades, algunas propuestas de solución a ser analizadas para toda la cadena de valor de la carne. Señala que la difícil situación de la ganadería solo se podrá revertir con la apertura de nuevos mercados y consolidando los que ya tenemos habilitados. En este sentido se debe destacar que desde enero de este año se está exportando a los Estados Unidos y ahora se empezará también a enviar carne a Canadá. Además, la apertura de México no estaría lejos.

Asimismo, los ganaderos opinan que ayudará a mejorar el funcionamiento de la cadena productiva de la carne, si se concretara el anhelado proyecto de la ARP, Instituto Paraguayo de la Carne, que podría dar un marco institucional al trabajo conjunto de la producción, la industria y el Estado.

El pretendido ente podrá atender adecuadamente los desafíos del sector cárnico como generador de desarrollo, según afirman los ganaderos. Plantean como estrategia de solución construir consensos amplios para el fortalecimiento de toda la cadena, buscar elevar la demanda, promoviendo nuevos mercados para la carne vacuna y habilitando la exportación de ganado en pie.

Exportación de carne hasta abril creció 3,5%

Según el último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) la exportación de carne bovina al cierre de abril último fue de 95.054 toneladas por US$ 461 millones, que representan un ritmo casi igual en volumen al registrado en el mismo periodo del año pasado, pero con 3,5% más en valor para el presente periodo. Pero sumando los envíos de carne bovina y menudencias a los 46 mercados activos del Paraguay, desde enero hasta abril de este año, se suma un volumen de 110.193 toneladas por US$ 485,2 millones. Pero en la ganadería en general, con todos los productos, carne bovina y sus menudencias, carnes porcina y aviar con sus despojos y menudencias, así como los productos y subproductos de origen animal, el volumen enviado al exterior, entre inicios de enero y el cierre de abril, fue de 238.246 toneladas por US$ 684 millones, según datos del Senacsa.

Riesgo

La actividad ganadera presenta flujos financieros negativos y se vuelve riesgosa, por eso existe mayor extracción para nivelar costos y pérdidas de empleos.

Cadena

La estrategia es construir consenso para fortalecer la cadena, buscar elevar la demanda, abrir nuevos mercados y habilitar la exportación de ganado en pie.

3,5%

Envíos de carne bovina al cierre de abril 2024 fue de 95.054 Ton. por US$ 461 millones, con expansión de 3,5% en valor, con relación al cierre de abril de 2023.