El “Entendimiento” violó el Tratado, la Constitución, además genera pérdidas

En una segunda conclusión, advierten que “la fijación de la tarifa de Itaipú “a más del doble del costo del servicio -de Itaipú- es en perjuicio del Paraguay”.

En el punto 1 del material de referencia, sobre la violación del Tratado de Itaipú se comete al definirse una tarifa que es más del doble del costo -unitario del servicio de electricidad- de la binacional, a pesar de que el numeral IV - Ingreso del Anexo C, establece que “el ingreso anual, consecuente de los contratos de prestación de los servicios de electricidad deberá ser igual, cada año, al costo del servicio establecido en este Anexo”.

En lo atinente a la violación de la Constitución, destacan su Art. 238, numeral 2, que consagra que el presidente debe “cumplir y hacer cumplir esta constitución y las leyes”.

En cuanto la tercera conclusión, que el “Entendimiento” en cuestión genera un “enorme riesgo e incertidumbre para la ANDE”, así como para sus usuarios, los autores de la crítica se sustentan en el siguiente argumento: “... la ANDE, en lugar de pagar US$ 8,87 /kWmes -el costo del servicio- deberá pagar US$ 19,28/kWmes, hecho que se traducirá en un sobrecosto anual de US$ 296 millones.

La elevada diferencia que deberá afrontar la empresa eléctrica estatal demuestra del modo siguiente: en una primera columna, destacan que la empresa estatal, contratando una potencia de 2.369 MW (1 MW = 1000 KW), con una tarifa de US$ 19,28/KWmes, deberá pagar US$ 548,18 millones; en tanto que si se hubiesen ajustado al costo del servicio de la entidad binacional, o sea, a US$ 8,87/KWmes, hubiera pagado por los 2.369 MW solo US$ 252,15 millones.

En el apartado Nº 4 del trabajo, en el que señalan que la tarifa acordada, de US$ 19,28/KWmes “dificulta que la ANDE contrate hoy el 50% de la potencia de Itaipú”, el monto que requeriría la empresa eléctrica paraguaya, en ese escenario, es la razón más convincente: US$ 1.404 millones por año. US$ 758 millones más por año que el monto que hubiera erogado si las Altas Partes Contratantes respetaban el Tratado.

Una vez más, los redactores del documento recurren a los números para sustentar esta aseveración: en la primera columna, multiplican la tarifa de Itaipú de US$ 19,28/kWmes por 6067,5 MW, el 50%, de la potencia disponible en Itaipú, que según los datos oficiales es 12.135 MW - 14.000 MW, recordemos, es la potencia instalada de la hidroeléctrica, una clasificación que, alguna vez, los organismos de control deberán igualmente investigar - y llegan a la conclusión que contratar los 6067,5 MW demandará a la ANDE la friolera de US$ 1.403,78.

En la segunda columna realizan la misma operación, pero con el costo real, actual de la entidad binacional, US$ 8,87/KWmes y concluyen que el 50% de la potencia disponible para contratación de Itaipú hubiera exigido a la ANDE solo US$ 645,82 millones.

Luego de varias demostraciones de sus conclusiones, algunas de las cuales incluimos como cuadros ilustrativos de estas páginas, desembocamos en el punto 9 del trabajo, según el cual “el acuerdo consolida la entreguista reducción del precio de exportación de nuestra energía de Itaipú en aproximadamente US$ 55 (que rigió entre el 2009 y el 2021) a US$ 48/MWh.

Señalan que US$ 48/MWh es mucho menor al precio de exportación que ya rigió entre el 2009 y 2021, a valores actuales del dólar, (US$ 75 a US$ 65/MWh.

En el punto 10 de la exposición del Ing. Canese y de la Campaña Itaipú Causa Nacional señalan que “el precio de mercado es el costo de sustitución de energía fósiles en la región”.

En el desarrollo de tópico señalan que Brasil, desde el 2012 hasta la fecha, “nunca generó menos del 10% de su energía eléctrica con energías fósiles, en promedio 15% (más de 100.000 GWh/año), de alto costo en el mercado (Olade, 2012-2023).

Además detallan que nuestro limítrofe del norte, Bolivia, vende su gas natural al Brasil a precio de mercado y que Argentina depende, en más del 60% de los hidrocarburos.

Explican también que Chile y Bolivia también dependen, en alto grado, de energías fósiles y que si Paraguay retira su energía de Itaipú y Yacyretá de Brasil y Argentina, podrán sustituirlas solamente quemando más hidrocarburos; el precio de mercado del hidrocarburo no quemado es el precio de mercado de la energía hidroeléctrica paraguaya, enfatizan.

En el undécimo ítem del Trabajo: “a la cotización de US$ 55/barril de petróleo, el precio de mercado de la energía eléctrica es de US$ 103,65/MWh, señalan que cada tonelada de petróleo es equivalente, en promedio, a 7,3 barriles de petróleo.

“Por eso, la cotización de 55 dólares por barril equivale a (US$ 55/barril x 7,3 barriles/tonelada=) US$ 401,5/tonelada y que una tonelada media/equivalente de petróleo produce 10.000 Mcal.

Agregan después que “para producir 1 MWh se necesitan 860,5 Mcal, 100% de rendimiento. Que las centrales térmicas eficientes de una turbina tienen un rendimiento de 1/3 (33,3%) y que requieren de (860,5 Mcal/MWh: 1/3=) 2.58|,4 Mcal/MWh.

Concluyen que una tonelada de petróleo puede producir (10.000 MCal/tonelada/2.581,5 MCal/MWh=) 3,87 MWh/tonelada. “El costo de combustible será, entonces, de (401,5 U$S/tonelada : 3,87 MWh/tonldas=) US$ 103,65/MWh.

En el duodécimo punto del trabajo señalan que la ANDE cedería/exportaría 24.000 GWh este año al Brasil.

Al respecto, destacan que la demanda de energía eléctrica del Paraguay fue algo inferior a 20.000 GWh en el 2022. Que la ANDE prevé un crecimiento de la demanda del 10%/año (a pesar de que el crecimiento histórico fue del 6%/año en los últimos 15 años).

En base a esas proyecciones, según se lee en el documento, “la demanda de energía eléctrica del Paraguay en el 2024 sería de aproximadamente 24.000 GWh.

Explican además que si Acaray y Yacyretá suministran al país 3.000 GWh/año, Itaipú debe suministrarle (24.000 -3000 = 21.000 GWh en 2024. “Como Itaipú genera, en promedio, 90.000 GWh, si el año es de precipitaciones normales, la ANDE dispondría de 45.000 GWh (2024). Así, la cesión o exportación de energía de Itaipú al Brasil sería de (45.000-21.000=9 24.000 GWh (2024).

En el decimotercer punto, los redactores del documento que abordamos en esta entrega del Suplemento Económico de ABC, sostienen que “a precios de mercado, el Paraguay debería recibir más de US$ 1.879 millones por año.

En la demostración de la hipótesis, reiteran que el precio de mercado es, como mínimo, de US$ 103,65/MWh (con la cotización de US$ 55/barril de petróleo).

Que el costo del servicio de Itaipú es de US$ 8,87/KWms (US$ 14,35/MWh) y la compensación de US$ 11/MWh. Por consiguiente, el beneficio “unitario adicional del Paraguay” por exportar a precio de mercado su energía de Itaipú sería igual a (103,65.14,35-11=) US$ 78,30/MWh.

“Como el Paraguay cedería/exportaría 24.000 GWh en el 2024 (para precipitaciones medias), el Paraguay debería recibir, adicionalmente, a precio de mercado (24.000 GWh/año x US$ 78,3/MWh=) US$ 1.879 millones por año”.

En el decimocuarto ítem, los redactores concluyen que el Gobierno de Santiago Peña renunció a US$ 1.879 millones por año para recibir US$ 114 millones por año, monto al inclusive califican como “miserable”, de sobrante neto en Itaipú.

El desarrollo del ítem es como sigue: “si la tarifa de Itaipú era igual al costo del servicio, la ANDE se aseguraba una reducción de US$ 296 millones por año.

Además, dicen, el aumento de la tarifa de 16,71 a 19,28/KWmes le permitirá recibir un sobrante neto, en Itaipú, lado paraguayo, de tan solo US$ 114 millones por año.

Cierran el punto con la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene violar el Tratado de Itaipú, la Constitución, renunciar a US$ 1.879 millones por año, a precio de mercado, para recibir tan solo (114:1879=) 6% de lo que deberíamos recibir a precio de mercado, 16 veces menos de lo que en justicia nos corresponde?

