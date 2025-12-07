¿Qué puede ofrecer Paraguay al mundo?

En el pasado, hace siglos –comenta–, la relación bilateral entre países se regía con los parámetros del equilibrio de la balanza comercial. Pero hoy el mundo se relaciona por disposición del consumidor, por negociaciones comerciales y no por espacios que los países puedan tener. De ahí, la tesis de que si tenemos relación diplomática con China, esta nos compraría en grandes volúmenes, parte de una hipótesis errada.

“Hoy la negociación es qué quiere comprar mi población, porque es la población la que compra, no los países. Ahí creo que la expectativa de decir ‘nosotros ya le compramos 5.000 millones de dólares a China, ellos nos van a habilitar un mercado de 5.000 millones’ es totalmente errada de partida”, señala.

Para Garicoche, el debate paraguayo sobre China y Taiwán requiere un giro conceptual: antes que elegir entre uno u otro, la pregunta clave debería ser con qué elementos Paraguay quiere y puede insertarse en el mundo.

El economista explica que, incluso en los sectores donde Paraguay ya es competitivo, como la carne o la soja, las decisiones comerciales no dependen solo de afinidades diplomáticas, sino de realidades productivas. El ejemplo más claro está en la evolución de la carne paraguaya: hace apenas unos años, la mayor parte de las exportaciones dependía de dos mercados —Chile y Rusia—. Hoy, con Rusia afectada por la guerra, Paraguay logró diversificar hasta alcanzar alrededor de 70 mercados activos, con siete destinos principales en lugar de solo dos. Esa expansión, señala, es un activo que debe consolidarse y profundizarse.

En el caso de la soja ocurre algo similar. Aunque Paraguay suele destacarse como el cuarto exportador mundial, la diferencia en volúmenes respecto a los líderes es abismal. “Los primeros tres producen más de 200 millones de toneladas; nosotros, 11 millones. No inclinamos el precio ni el mercado. Nos subimos al carro que otros abrieron”, resume. Por eso, aún si la soja paraguaya llegara de forma directa a China —y se evitaran triangulaciones vía Argentina o Brasil—, el margen de ganancia adicional sería acotado mientras no cambien las capacidades de producción.

El economista incluye en su análisis el caso de Uruguay, pionero en el relacionamiento con el gigante asiático. Recuerda que este país logró una balanza comercial positiva vendiendo carne y comprando poco a China. Pero tras la firma de acuerdos de cooperación en 2015-2016, el flujo se equilibró rápidamente. “Ese es el riesgo: ellos te pueden inundar el mercado y vos, con suerte, meterles un producto”, advierte.

Apuntar a mercados prémium

Frente a ese escenario, sostiene que Paraguay debe concentrarse en segmentos donde ya tiene ventajas y puede capturar más valor, como la carne de calidad para mercados premium. La evidencia reciente lo respalda: en Estados Unidos, Paraguay pasó en dos años de vender a 4.000 dólares la tonelada a 6.000. Una parte central de esa estrategia pasa por afianzarse en Asia, un mercado altamente exigente en estándares sanitarios. Haber ingresado a Taiwán –remarca– abrió la puerta a conversaciones con Japón y Singapur, dos destinos premium con alto poder adquisitivo. “El haber metido un pie en Taiwán permitió que la región comience a hablar de la carne paraguaya”, explica.

Sobre esta base, Garicoche insiste en la pregunta estructural: no se trata de elegir entre China o Taiwán, sino de definir qué tiene Paraguay para ofrecer al mundo.