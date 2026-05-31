Paraguay superó los US$ 3.000 millones, marcando récord histórico

Dentro de este proceso, UNCTAD estima que los servicios digitalmente entregables ya representan 56% de las exportaciones mundiales de servicios.

En las economías avanzadas, la participación supera el 60%, mientras que en los países menos desarrollados ronda apenas entre 15% y 16%, reflejando diferencias en infraestructura digital, conectividad, capital humano y acceso a financiamiento.

En América Latina y el Caribe, las exportaciones de servicios vinculadas a viajes aumentaron 7,3% interanual en el tercer trimestre de 2025, aunque los servicios de transporte registraron una caída de 4,9%. Además, organismos internacionales proyectan que las exportaciones regionales de servicios crecerían alrededor de 8% en 2025, en un escenario donde la digitalización y los servicios basados en conocimiento comienzan a ganar mayor espacio dentro de la estructura exportadora regional.

En este contexto, Paraguay también experimenta un crecimiento, especialmente en segmentos vinculados a tecnología, servicios empresariales, logística y turismo, aunque todavía con desafíos relacionados con infraestructura, escala y especialización.

Los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) dan cuenta que las exportaciones de servicios de Paraguay mostraron una expansión significativa entre 2008 y 2025, reflejando una transformación gradual en la estructura del comercio exterior del país.

Los ingresos por exportación de servicios pasaron de US$ 727,6 millones en 2008 a US$ 3.096,1 millones en 2025, cifra que representa un incremento de más de cuatro veces en el periodo analizado. Este comportamiento permitió que el sector servicios gane mayor relevancia dentro de la economía paraguaya, especialmente en actividades vinculadas al turismo, transporte, seguros y servicios empresariales.

Durante los primeros años de la serie, las exportaciones de servicios mantuvieron un crecimiento relativamente moderado. En 2009 alcanzaron US$ 769,7 millones, mientras que en 2010 superaron por primera vez los US$ 900 millones. Posteriormente, el ritmo de expansión continuó hasta ubicarse en US$ 1.208,1 millones en 2013 y US$ 1.369,7 millones en 2014. A partir de ese momento se observó una aceleración más marcada, impulsada, principalmente, por el dinamismo regional y el aumento de las actividades vinculadas al comercio y la logística.

En 2015, las exportaciones de servicios alcanzaron aproximadamente US$ 1.736,2 millones, mientras que en 2016 llegaron a US$ 1.768,3 millones. Para 2017 se registró un salto importante hasta US$ 2.048,8 millones, superando por primera vez la barrera de los US$ 2.000 millones. Sin embargo, entre 2018 y 2019 el crecimiento perdió fuerza y se observó una desaceleración, con montos cercanos a US$ 1.814,2 millones y US$ 1.858,5 millones, respectivamente.

La pandemia tuvo un impacto importante sobre el sector servicios a nivel global y Paraguay no estuvo ajeno a ese escenario. En 2020 las exportaciones de servicios retrocedieron hasta US$ 1.069,3 millones, uno de los niveles más bajos de la última década. Las restricciones sanitarias afectaron al turismo, los viajes y parte de las actividades de transporte internacional. En 2021 la recuperación todavía fue limitada y el valor exportado se ubicó en US$ 1.079,8 millones.

No obstante, desde 2022 comenzó una recuperación más sólida. Ese año las exportaciones alcanzaron US$ 1.611,6 millones y posteriormente ascendieron a US$ 2.113,3 millones en 2023. El crecimiento continuó en 2024, cuando el valor exportado llegó a US$ 2.376,2 millones. Finalmente, en 2025 se registró un máximo histórico de US$ 3.096,1 millones, consolidando al sector servicios como uno de los componentes más dinámicos del comercio exterior paraguayo.

Los servicios intangibles ganan terreno dentro del régimen de maquila y se consolidan como uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en el país. La actualización de la normativa incorporó de forma explícita la figura de la maquila de servicios, otorgando un mayor respaldo jurídico a actividades vinculadas al desarrollo de software, call centers, análisis contable, marketing y otros servicios digitales exportables.

Es de mencionar que, el régimen permite que las empresas maquiladoras paguen únicamente un impuesto del 1% sobre el valor de exportación, incentivo que continúa atrayendo inversiones nacionales y extranjeras. Dentro de este nuevo escenario, los servicios intangibles registraron exportaciones cercanas a US$ 50 millones durante 2025 y, en lo que va de 2026, ya superan los US$ 20 millones. Los principales destinos son Estados Unidos, Colombia, México, Suiza, Chile y Dinamarca, refirieron desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El crecimiento del sector también incrementa la demanda de mano de obra calificada. Actualmente, cerca de 4.000 personas trabajan en servicios intangibles bajo el régimen de maquila, principalmente, en áreas que requieren manejo de idiomas y conocimientos informáticos. Desde el MIC consideran que esta expansión fortalece la transferencia de conocimiento y contribuye a diversificar la matriz de exportación del país.

Finalmente, la evolución de las exportaciones de servicios permite observar una transformación gradual en la matriz exportadora paraguaya.

Aunque los bienes continúan concentrando la mayor parte del comercio exterior, el crecimiento sostenido de los servicios evidencia nuevas oportunidades para ampliar la generación de ingresos externos, en un escenario donde tradicionalmente predominan los envíos de productos agropecuarios y energía eléctrica, así como fortalecer actividades de mayor valor agregado, consolidando una tendencia de expansión que podría continuar en los próximos años.