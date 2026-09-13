Económico
13 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Empresas con salto tecnológico

El titular del MIC visitó la fábrica Germany.
El titular del MIC visitó la fábrica Germany.Gentileza

La industria paraguaya busca dar un salto en tecnología y producción. En el marco de la Semana de la Industria, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, visitó la fábrica Germany y destacó el crecimiento de una firma que apuesta por soluciones de impresión para el mercado local y el exterior. A través de visitas a varias empresas que se desempeñan en el sector secundario del país, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, completó el jueves último la agenda oficial que desarrolló a lo largo de la semana, en el marco del Día de la Industria, que se celebró el pasado martes 8 de setiembre. De acuerdo con lo compartido, el titular de la cartera de Industria y Comercio visitó la industria Germany, donde recorrió las instalaciones de la firma.

Por ABC Color

Riquelme comentó que la empresa cuenta con 35 años de trayectoria, genera empleo para más de 150 personas y desarrolla empaques con soluciones que se adaptan a las necesidades técnicas de los productos.

Impresión para el mercado local e internacional

A su vez, informó que la planta genera prototipos con equipos específicos para determinar su funcionalidad. Entre sus productos se encuentran las cajas para alimentos en general, cajas para productos, displays, packaging para diferentes rubros, productos microcorrugados y etiquetas. “Germany evolucionó hasta convertirse en una industria equipada con tecnología y maquinaria proveniente de Suiza, Alemania e Israel, con capacidad para producir soluciones de impresión de alta calidad para el mercado nacional e internacional”, agregó.

Revolución industrial

Añadió que la revolución industrial no se limita a la incorporación de nuevas máquinas, sino que implica un cambio de mentalidad y confianza en las capacidades nacionales.

También acompañó a las autoridades del MIC, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, quien valoró el nivel tecnológico y productivo de la referida planta y lo vinculó directamente con la transformación industrial que necesita el país.

“Empresas como Germany pueden convertirse en plataforma para proyectar productos paraguayos hacia mercados internacionales, especialmente ante las oportunidades que podría generar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, concluyó.