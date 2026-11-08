Confianza no se decreta: se construye con instituciones

Cuando hablamos de estabilidad económica solemos pensar en inflación, tipo de cambio, crecimiento o equilibrio fiscal. Son indicadores importantes, pero detrás de ellos hay un factor menos visible e igual de determinante: la fortaleza de las instituciones y la certeza de que las reglas se aplican de manera consistente.

Patrimonio que costó construir

Paraguay recorrió un camino importante en este terreno. Una política monetaria orientada a preservar el valor de la moneda y un sistema financiero cada vez más sólido forman hoy un patrimonio económico que trasciende gobiernos, ciclos políticos y administraciones. Quien recuerde las crisis que vivió la región y nuestro país en otras décadas sabe que no es poca cosa.

En ese proceso, el órgano regulador cumple un papel central. Su tarea no se limita a mantener una inflación baja y predecible; también debe velar por la integridad y la estabilidad del sistema financiero. Las dos funciones van de la mano: una moneda estable genera previsibilidad, y un sistema financiero sano transforma esa previsibilidad en ahorro, inversión y crecimiento.

Lo que muestra la evidencia

La relación entre instituciones y desarrollo es una de las más estudiadas en economía. Douglass North, premio Nobel, lo explicó de manera sencilla: las instituciones reducen la incertidumbre y el costo de hacer negocios, y eso permite que las personas planifiquen e inviertan pensando en el largo plazo. Investigaciones posteriores fueron todavía más lejos y concluyeron que buena parte de la diferencia entre países ricos y pobres no se explica por el capital o los recursos naturales que tienen, sino por la calidad de las reglas que organizan su economía.

Algo similar ocurre con la autonomía de las autoridades monetarias. La experiencia internacional muestra que los países con bancos centrales más independientes tienden a lograr una inflación más baja y expectativas mejor ancladas. No es casualidad: cuando las decisiones técnicas están protegidas de las presiones del momento, el mercado les cree.

La confianza también se supervisa

Pero la credibilidad no se construye solo con decisiones sobre la tasa de interés. También depende de la capacidad de supervisión, de la independencia de los criterios técnicos y de la coherencia con que se aplican las normas. Los estándares internacionales de supervisión bancaria, actualizados recientemente, insisten justamente en eso: autoridades independientes, con recursos adecuados, que rindan cuentas y que actúen a tiempo frente a los riesgos.

Conviene aclarar un punto. Supervisar con rigor no significa tratar a todas las entidades por igual, sin importar su tamaño o su complejidad. La buena regulación reconoce diferencias. Lo esencial es que riesgos comparables se evalúen con criterios comparables, transparentes y técnicamente fundados. Así se evitan tanto las exigencias desproporcionadas como los vacíos que permiten eludir la regla.

La supervisión tampoco es enemiga de la innovación ni del crédito; en realidad, es su condición. Cuando el mercado confía en sus reglas, las entidades compiten por eficiencia, por calidad de servicio y por su capacidad de administrar riesgos. Y este principio vale para todos los organismos que regulan actividades económicas, cada uno en su ámbito: coordinación, debido proceso, autonomía técnica y rendición de cuentas son piezas de un mismo objetivo.

El riesgo que no se puede medir

Para un país que quiere ampliar su mercado de capitales, financiar infraestructura y atraer inversión, la calidad institucional es una ventaja competitiva enorme. Y aquí hay una distinción que los inversores conocen bien. Un riesgo comercial, financiero e incluso macroeconómico se puede medir, se le puede poner precio y se puede asumir. Lo que no se puede valorar es la incertidumbre sobre cómo se aplicarán las reglas mañana.

Esa incertidumbre tiene un costo concreto: encarece el financiamiento, acorta los plazos de inversión y reduce la disposición a arriesgar. Y termina afectando lo que más importa, que es la capacidad de generar empleo y de aumentar la productividad. La previsibilidad, en cambio, abarata todo.

Las evaluaciones internacionales más recientes sobre Paraguay reconocen la credibilidad de su esquema de metas de inflación y de su régimen cambiario flexible, y al mismo tiempo recomiendan seguir fortaleciendo la autonomía y la gobernanza de la autoridad monetaria. El mensaje es claro: la estabilidad alcanzada no es una meta cumplida, sino un proceso que hay que cuidar todos los días.

Un activo de largo plazo

La confianza tarda décadas en construirse y puede debilitarse mucho más rápido. Por eso su cuidado exige una mirada que vaya más allá de los resultados inmediatos. No hay contradicción entre un sistema financiero dinámico y una supervisión rigurosa, ni entre respaldar la autonomía de los reguladores y exigirles transparencia y responsabilidad. Son condiciones que se refuerzan entre sí.

La fortaleza de una institución no se mide por las facultades que le otorga la ley, sino por su capacidad de ejercerlas con independencia, prudencia y coherencia. Paraguay tiene la oportunidad de construir una economía más sofisticada, integrada y competitiva. Para lograrlo, debe entender que su principal activo no está solo en sus indicadores, sino en la confianza que inspiran las instituciones que los cuidan.

Porque, al final, los números muestran cómo le fue a un país en un período determinado. Las instituciones deciden cómo le irá en los próximos veinte años.

(*) Economista