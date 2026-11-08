Gastos sociales de Itaipú: 43% de la tarifa vs. sobrecosto para ANDE

Hechos: entre 2019 y 2025, los gastos sociales y ambientales de Itaipú se multiplicaron por siete y llegaron a 1.213,9 millones de US$ (gastos socioambientales de 2025), el 43% del (sobre) costo del servicio. Están dentro de la tarifa: en 2025 le costaron a la ANDE 296 millones de US$ extra. El dinero quizás vuelve al país, pero lo paga el usuario con la factura de la tarifa eléctrica, pero no ingresa al Presupuesto General de la Nación PGN (financiando la caja paralela), para algarabía y delirio del “correli’s”.

Desde 2005, por las (seudo) notas reversales, ilegales y nunca protocolizadas, los programas de responsabilidad social y ambiental formaron parte de los gastos de explotación de Itaipú y, por lo tanto, de su tarifa de facto. Con la deuda saldada al 2023 (no auditada) y la tarifa mantenida exprofeso alta en 19,28 US$/kWmes, ese rubro creció como nunca. Como estos hechos no fueron expuestos en el último SESEP, por ninguno de los expertos y/o académicos/historiadores, que pululaban en el seminario falando de la tarifa “te$nica” vs. el Plan Maestro, in Limine “do apagao”, me propuse hacerlo, según mi humilde pensar y actuar, reconstruyendo las series correspondientes con los Estados Financieros de IB publicados y medir cuánto pesa en el costo de cada país, ya que algunos “paraguaios bina$ionales” confunden roles al creer que IB inyecta y mueve la economía país (3) y/o hasta posibilitan la navegación (4).

Dato mata relato: 1.213,9 M US$ en 2025, ambas márgenes: 7,2 veces 2019 43,2% del costo del servicio de Itaipú en 2025 296,4 M.

US$ de sobrecosto para la ANDE en 2025 +1.853 M.

US$ 2025 a favor del Paraguay en 2005-2025.

Cifras 2018-2025. Fuentes: Itaipú (Estados Financieros, GT.E-03, RSA); elaboración ACBA.

No olvidemos qué perifoneaba el marketing indiviso.

Puntos clave del acuerdo (2024–2026)

- Tarifa fijada: se acordó una tarifa de US$ 19,28 por kilovatio-mes (kW/mes) para los años 2024, 2025 y 2026. Mas dólares para más obras, que UENO.

- Distribución de ingresos para Paraguay: el entendimiento contempló la generación de recursos (extras) para el lado paraguayo distribuidos aprox. en:

- US$ 280 millones en concepto de royalties.

- US$ 650 millones destinados a inversión social y obras.

- US$ 265 millones por compensación de energía.

- US$ 53 millones en utilidades de capital.

Total: US$ 1.200 millones anuales y acumulables.

- Venta de energía y mercado: se estableció el mantenimiento del acuerdo operativo y la posibilidad de venta de energía al mercado libre brasileño (ACL) (¿subsidiado?), además de fijar el camino para la revisión a fondo del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo vencimiento y horizonte de negociación, estipulado 2023, se proyectaba al 2027 y ahora quizás postergado al 2030, con los “¡mi$mos!”.

Dato mata relato: siete veces más en seis años.

Los Estados Financieros 2020-2023 no separan ex profeso las márgenes: la paraguaya sale del histórico RSA de Itaipú (2023 previsto) y la brasileña es el total menos la paraguaya. 2018-2019: total del GT.E-03 (en 2019 los Estados Financieros dan 170,9) y margen paraguaya del RSA; la brasileña es el total menos la paraguaya. 2019: 92,3 y 76,4; el Informe GT.E-03 da 83,2 (margen derecha) y 85,6 (izquierda); se usa el RSA por coherencia con el gráfico 6.1 del Tomo I.

Gráfico 1 – gastos socioambientales de Itaipú por margen, 2018-2025 (millones de US$ corrientes; misma escala que el gráfico 2). Versión del dossier, sin escenarios; en el libro, gráficos 6.1 y 6.2 del Tomo I (2005-2025 y escenarios al 2030). ACBA.

Dos tramos: 2005-2019 frente a 2020-2025, casualmente con la administración FS.

Lo concreto: en los últimos seis años se gastó más que en los quince anteriores: 4.286,4 frente a 1.845,9 millones de US$ de 2025. De 2019 a 2025 el gasto anual pasó de 168,7 a 1.213,9 millones: 7,2 veces en US$ corrientes y 5,7 veces en US$ de 2025 (213,6 millones de 2025 en 2019).

84% del sobrecosto de la ANDE de 2005-2025 se concentra, “ca$ualmente”, entre 2020-2025, con la “mi$ma” administración, que integra hasta hoy el dream team del CDA “bina$ional”, a pesar del último Enroque.

¿Cómo se llegó al 43%

El costo unitario del servicio de electricidad (CUSE) es el presupuesto anual que IB cubre con la tarifa: en 2025, unos 2.808 millones de US$ con 19,28 US$/kW-mes. Desde las Notas Reversales de 2005, los programas socioambientales de las dos márgenes son gastos de explotación y entran en ese presupuesto. En 2025 sumaron 1.213,9 millones (1.213,9 / 2.807,5 = 43,2%). Como la tarifa se cobra igual por cada kW contratado, cada país paga esos gastos en la misma proporción que el resto del presupuesto: de los 685 millones que la ANDE pagó a Itaipú en 2025, el 43,2 %, unos 296,4 millones, correspondió a gastos socioambientales. Con la deuda saldada en 2023 y la tarifa mantenida, ese hueco presupuestario se llenó con US$ gasto social, en lugar de bajar la tarifa y quizás oxigenarle a la ANDE ex profeso (camino a la copaconización), donde quizás algunos no hablen de soberanía, pero tal vez de $obremanía.

Cuánto pesan en la tarifa

Como la tarifa se cobra igual por cada kW contratado, los gastos socioambientales se reparten en proporción a lo que paga cada país. Sin ellos, en 2025 el costo del servicio de IB habría bajado de 2.808 a 1.594 millones de US$, y todos los costos medios proporcionalmente un 43,2%: la ANDE, de 26,60 a 15,10 US$/MWh; IB, de 39,80 a 22,59 y el Brasil, de 47,02 a 26,69 (de 49,82 a 29,49 con la compensación por cesión, que no integra la tarifa). El gráfico 6.4 del Tomo I resume el hecho.

Gráfico 2 – Sobrecosto de la ANDE por los gastos socioambientales frente a lo que recibió la margen paraguaya, 2018-2025 (millones de US$ corrientes; misma escala y mismos colores que el gráfico 1). Versión del dossier; en el libro, gráfico 6.5 del Tomo I (2005-2025). Elaboración ACBA.

Ergo, En 2018-2025 la ANDE pagó por la tarifa un sobrecosto de 869,8 millones de US$ corrientes y la margen paraguaya recibió 1.871,6 millones. Año por año, el sobrecosto pasó de 15,8 millones en 2018 a 296,4 en 2025. Claro que esto debió repercutir en las finanzas de la ANDE, pero Don Gato no dijo ni MIAU, mientras se devoraban la cola del pato de la boda.

Qué se dice y qué no dicen, las bina$ionales

- El total de ambas márgenes, en teoría, es auditado desde 2019 (Estados Financieros de IB); antes viene el Informe GT.E-03, un registro de trabajo binacional.

- La división por margen hasta 2023 sale del histórico RSA de Itaipú y no siempre coincide con el GT.E-03: en 2019, 92,3 y 76,4 según el RSA frente a 85,6 y 83,2 según el GT.E-03. Se usa el RSA por coherencia con el gráfico 6.1 del Tomo I.

- El valor de 2023 de la margen paraguaya es previsto, no ejecutado; los de 2024-2025 son de los Estados Financieros.

- Obs: los 204 llamados de PTI-PY y Tesãi (ABC Color, 01/11/2026) son montos de referencia de llamados, no ejecución: es un dato del medio, no del libro citado, y no se suma a las series.

- El sobrecosto de ANDE es un cálculo pitagórico del autor (pago de la ANDE × gastos / CUSE), no un dato publicado por Itaipú, ni por la ANDE, que prefieren ocultarlo bajo la alfombra.

Conclusiones: ¿quién paga y quién recibe?

- 2025: el costo medio de la ANDE con gastos socioambientales fue de 26,60 US$/MWh y sin ellos habría sido solo de 15,10. La diferencia, 11,50 US$/MWh por los 25.768 GWh que retiró, es un sobrecosto de 296,4 millones de US$ en un solo año: el 43,2% de los 685 millones que la ANDE pagó a Itaipú sin contrapartida.

- Al respecto recuerdo que el Informe de Con$ultoria Internacional CEARE/BID, había expresado cuanto sigue (sic): “La ANDE solo es una tomadora de los precios de EE generadas por IB y EBY, sin tener responsabilidad directa por los costos de generación”, una falacia total, a sabiendas que integra el CDA de IB, con voz y voto, y que inclusive en la EBY firmó el Acta Acuerdo de Pautas Operativas de Yacyretá el 19 de mayo de 2025 en Buenos Aires, que contenía la “autolimitacao” (2), pero algunos expertos (ex-ANDE, hoy “Ipp$e”) lo citan como referencia para justificar el “tarifa$o Salvatore”, a modo y semejanza de lo ocurrido marzo 2017, post récord Guinness IB 2016.

- 2005-2025 (US$ de 2025, factor de ajuste de Itaipú): la ANDE pagó por la tarifa un sobrecosto de unos 1.028 millones de US$ (957 millones corrientes) y la margen paraguaya recibió 2.881 millones en gastos socioambientales: un saldo neto de +1.853 millones, teóricamente a favor del Paraguay.

- Lectura: el dinero vuelve al país como gasto social en la margen paraguaya, pero se financia con la tarifa eléctrica del cliente y por algo no ingresa al PGN. Lo pagan los usuarios de la energía con sus facturas, fuera del Anexo C y sin control del Congreso. Reiteramos, según ABC Color (01/11/2026), desde agosto de 2023 las fundaciones PTI-PY y Tesãi canalizaron con fondos de Itaipú 204 llamados por al menos 1,93 billones de guaraníes (unos 256 millones de US$), sin control de la DNCP, discrecionales y sin contratos publicados (dato del medio).

- El sobrecosto relativo es mayor para la ANDE (+13,1%) que para el Brasil (+7,1 %), en ese periodo, porque la ANDE compra más energía “ju$to” en los años en que más crecieron esos gastos, pero en dinero, la mayor parte la pagaron los consumidores brasileños, ya que según el “pa$tor 60 Hz”, en su parábola de opinión, son magnánimos.

Cálculos del autor: sobrecosto de cada año = pago de la ANDE a Itaipú × gastos socioambientales / costo del servicio (CUSE); costo medio de la ANDE de la planilla «Costo Medio ABC 25y26». Sin intereses.

Recordemos que el estudio técnico realizado por la consultora CEARE/BID, recomendaba un ajuste gradual de las tarifas de la ANDE, de aproximadamente un 40% a 45,6% de aquí al 2030 y con los “mi$mos”.

Objetivo del aumento: Alcanzar la llamada “tarifa técnica” para cubrir los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, además de fondear el Plan Maestro de inversiones de la ANDE y futuras fuentes de generación, incluido el Aña Cua angelical.

- Para usuarios en baja tensión (residencial), el alza proyectada ronda el 39,4% (pasando de un promedio de US$ 55,8 a US$ 77,8 por MWh).

- Para alta y extra alta tensión (industrias y grandes clientes), la suba proyectada alcanza hasta 45,6% (de US$ 35,3 a US$ 51,4 por MWh).

Obs: No decían nada de la tarifa cripto, ni IA, porque “ju$to” ese estudio abarcaba casualmente hasta 2023, pero la gran pregunta ¿QUIÉN SUBSIDIA A QUIÉN?

Cuál es la realidad 2025 ANDE, ya que recuerdo la “bolaterapia” del Ing. FS, quien sin sonrojarse expresaba (5): “FS señaló que es el único grupo de consumo de la ANDE, que está pagando la tarifa técnica. Mientras que el resto de los usuarios está pagando una tarifa política, es decir una tarifa subsidiada’’. Pero los datos duros muestran que al 2025.

1) Los usuarios residenciales consumieron el 34% de la EE Facturada, cubrieron el 38,4% de los ingresos operativos, con una tarifa Media de 56,9 U$S/MWh.

2) Los usuarios OTROS (comercial) consumieron el 31,2% de la EE Facturada, cubrieron el 30% de los ingresos operativos, con una tarifa Media de 48,2 U$S/MWh.

3) Las Cripto consumieron el 25% de la ENERGÍA (1 de 4), pero cubrieron solo el 23,6% de los ingresos operativos ANDE, a una Tarifa media de 47,6 U$S/MWh.

4) La industria local a pasos de tortuga, usó apenas el 6,4% de la EE Facturada, cubrieron el 4,3% de los ingresos, a una tarifa media de 33,4 U$S/MWh, quizás subsidiada, pero en teoría aportó de manera directa el 20% PIB by BCP.

5) La tarifa media ANDE, 2025 PAIS fue de 50,2 US$/MWh ergo: no hubo subsidio alguno, ya que la tarifa media es mayor a la supuesta tarifa técnica pregonada y ocultada, pero si, quizás, problemas de Gestión que ameriten otro artículo, quizás más extenso.

La soberanía no se pide, se ejerce. No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) – Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – Nov 26 / Homenaje a los pocos paraguayos sapiens.

Referencias

1)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/2026/11/02/santiago-pena-fusilo-a-la-ande/

2)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/09/06/energia-sin-estrategia-es-el-ruido-que-antecede-a-la-derrota/

3)https://www.abc.com.py/economia/2025/03/11/cuanto-aporto-realmente-itaipu-en-la-economia-paraguaya

4)https://www.ultimahora.com/itaipu-produce-gracias-descargas-usinas-brasil-aguas-arriba-n2960335

5)https://www.lanacion.com.py/politica/2024/07/15/criptomineras-pagan-tarifa-tecnica-que-aumento-con-el-nuevo-acuerdo-de-itaipu/

Costo medio de la ANDE

2025: el costo medio de la ANDE con gastos socioambientales fue de 26,60 US$/MWh y sin ellos habría sido solo de 15,10.

Fuentes: Itaipú Binacional, Estados Financieros 2019-2025. Informe GT.E-03 (03.04.2020); planillas «Costo Medio ABC 25&26» y «Datos Anexo C 1985-2025» del autor; Período de los gráficos del dossier: 2018-2025 (en el libro, 2005-2025, desde la inclusión en la tarifa); año de cierre 2025; gráficos en US$ corrientes; acumulados 2005-2025 en US$ de 2025 con el factor de ajuste de Itaipú.