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Económico
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Piden instituciones fuertes y certeza para el sector

Ciudadanos protestaron en el microcentro de Asunción.
Ciudadanos protestaron en el microcentro de Asunción.Tereza Fretes Alonso

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) respalda medidas para preservar la estabilidad financiera y reclama mayor seguridad jurídica.

Por ABC Color
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El gremio advirtió que el país enfrenta una crisis de confianza y política con efectos sobre la economía.

En un comunicado dirigido a los productores expresó su respaldo a las medidas necesarias para proteger la estabilidad del sistema financiero y reforzar la seguridad jurídica.

Appec pide recuperar la confianza en la economía

El pronunciamiento de la comisión directiva coloca la confianza entre las condiciones que Paraguay necesita para salir adelante.

El gremio también plantea la necesidad de contar con seguridad jurídica, es decir, reglas claras que den certeza a quienes producen e invierten.

“Desde Appec apoyaremos las medidas necesarias para preservar la estabilidad del sistema financiero, recuperar la confianza y fortalecer la seguridad jurídica que el Paraguay necesita para salir adelante”, señala el comunicado.

Lo que Appec espera de las nuevas autoridades

El mensaje también expresa una expectativa sobre la respuesta de las nuevas autoridades que serán parte del Gobierno tras la asunción de Pedro Alliana a la presidencia de la República.

“Confiamos en que las nuevas autoridades estarán a la altura de esta responsabilidad y harán todo lo necesario para recuperar lo perdido y restablecer la confianza”, afirma en otro apartado la comisión directiva.

Ante ese escenario, Appec ratifica que los productores mantendrán su actividad para lograr mantener los empleos y la producción de alimentos. “El campo no para”, concluyó el gremio.

Por otro lado, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) reclama que se determinen las responsabilidades por la crisis institucional y exige controles que detecten irregularidades a tiempo e impidan que las autoridades bajo sospecha usen sus cargos para frenar investigaciones.

En un comunicado de este sábado, el gremio también pidió revisar los controles del Estado y expresó su respaldo a la nueva conducción nacional.

Para la UIP, la salida de la crisis exige respuestas que la ciudadanía pueda comprobar. Su pronunciamiento vincula la recuperación de la confianza con el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones que correspondan.

“El poder público debe estar al servicio de la ciudadanía, y quienes traicionen esa responsabilidad deben responder ante la ley, sin privilegios ni impunidad”, expresa el documento.

El comunicado dedica igualmente un reclamo específico a las personas cuyos ahorros se encuentran afectados. La organización exige información transparente y acciones urgentes para proteger sus derechos.

El pedido apunta a que los afectados tengan respuestas sobre sus recursos y puedan recuperarlos por las vías que establece la ley. “No es admisible que quienes confiaron sus ahorros al sistema queden atrapados en la incertidumbre, mientras los responsables eluden sus obligaciones”, resalta el comunicado.

La UIP considera también que la actuación de las instituciones y el uso de los mecanismos constitucionales permitieron encauzar la crisis y dar paso a una nueva conducción nacional.

Sin embargo, reclama que las sospechas de mal desempeño y de conductas contrarias a los intereses del país se investiguen hasta sus últimas consecuencias. Por ello pide una investigación independiente y rápida, con respeto a las garantías legales de las personas involucradas.

El gremio reconoce la pronta actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero a la vez exige que esa firmeza continúe hasta que los hechos queden completamente aclarados.

Crisis de confianza

El gremio de los productores y exportadores advirtió que el Paraguay enfrenta una crisis de confianza y política con efectos fuertes sobre la economía nacional.

UIP exige respuestas

Para UIP, la salida de la crisis exige respuestas que la ciudadanía pueda comprobar. Su pronunciamiento vincula la recuperación de la confianza con esclarecimiento de los hechos.

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