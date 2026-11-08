Según el Banco Central se registró deflación en octubre

En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación negativa del -0,1%, con lo que se completa el tercer mes deflacionario en lo que va del año.

Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a solo 1,8%, mientras que la inflación interanual se ubicó en apenas 1,7%, muy por debajo del 4,1% observado en octubre del año anterior y por debajo de la meta del BCP del 3,5%.

De acuerdo con el reporte técnico de la banca matriz, el resultado deflacionario del mes de octubre de 2026 se explica principalmente por las disminuciones en los bienes alimenticios, especialmente por el comportamiento a la baja de los rubros volátiles.

También se observaron caídas en los bienes durables de origen importado. No obstante, señalaron que estas reducciones fueron atenuadas por los incrementos en los combustibles que se registraron en octubre último y por la suba en algunos servicios de la canasta.

Principales variaciones

Según el reporte, la proporción de bienes y servicios con variaciones positivas se ubicó en 27,3%.

Dentro de la agrupación de alimentos, las principales disminuciones se registraron en hortalizas y tubérculos frescos, frutas frescas, panificados, harinas, lácteos, quesos, huevos, aceites, café, entre otros.

Los bienes sustitutos de la carne vacuna también registraron disminuciones de precios y entre estos se encuentran la carne de cerdo, carne de aves y pescados.

Estas reducciones fueron contrarrestadas por los incrementos en carne vacuna y dentro de este segmento se observaron aumentos de precios en la mayoría de los cortes, entre los que destacan la costilla de primera y el vacío.

Además se registraron incrementos en menudencias vacunas.

Bajas en bienes importados

Los bienes durables de origen importado continuaron observando disminuciones en el citado mes debido a la apreciación del guaraní respecto al dólar estadounidense.

En este segmento se registraron bajas en adquisición de automóviles y algunos electrodomésticos.

En lo que respecta a los combustibles, los mismos registraron aumentos de precios, principalmente del gasoíl.

De acuerdo con agentes del sector, este comportamiento se explica por los elevados costos de la reposición del combustible.

Así también se observaron incrementos en las cotizaciones internacionales del petróleo crudo, lo que influyó en los aumentos registrados.

Finalmente, se observaron comportamientos mixtos en los servicios de la canasta.

Por un lado, se vieron disminuciones en los paquetes turísticos, mientras que los incrementos se dieron en restaurantes y transporte aéreo.

1,8% es el acumulado

Inflación acumulada en el año asciende a solo 1,8%, mientras que la inflación interanual se ubicó en apenas 1,7%, por debajo de la meta del BCP.