Las dificultades más frecuentes son las siguientes:

1) El que no se concentra.

2) El niño que no tiene motivaciones.

3) Trastornos específicos de aprendizaje.

4) El niño deprimido.

5) El niño que repite el curso.

6) Dificultades perceptivas periféricas.

7) El niño inseguro.

8) El niño manipulador.

A continuación, describiremos algunas de las dificultades más frecuentes:

1. El niño que no se concentra

Es distraído y que, además, es movido; viene a ser el más frecuente «sufridor» de fracaso escolar.

2. El niño que no tiene motivaciones

¿Cuántas veces hemos oído decir que tal niño no está motivado para estudiar, que no quiere estudiar, que no le gusta estudiar o que podría hacer más si quisiera, si pusiera de su parte? El problema no es de voluntad, ni resolverlo; está en manos del niño.

Si el niño pudiera, haría más. Si no lo hace es porque no puede. Si está desmotivado es a causa de algo. Los niños no nacen desmotivados ni motivados. El hecho de que se motiven o no depende de las enseñanzas que les inculquemos.

La motivación es aquello que nos impulsa a hacer cosas. Las personas hacemos las cosas para las que nos sentimos motivados.

Es mucho mejor y más eficaz conseguir que las personas hagan las cosas por sus valores positivos, antes que a la fuerza, para evitar males mayores. No hay otra solución que el trabajo individual más enfocado a proporcionarles una motivación y una actitud positiva ante el trabajo, que a ampliar sus conocimientos, al menos en una primera fase.

¿Cómo conseguir esta motivación? En principio es algo fácil cuando se trabaja con los niños desde el principio, pero es más elaborado cuando se trata de «rehacer» las motivaciones de un niño o niña ya mayorcitos, y que no están acostumbrados a recoger ninguna satisfacción por su trabajo.

3. Trastornos específicos de aprendizaje

El aprendizaje de la lectura es el proceso escolar más trascendente en el ciclo inicial, que cubre los últimos cursos de Educación inicial, junto a 1.º y 2.º de la primaria. Durante muchos años el diagnóstico de «dislexia» ha sido uno de los más frecuentes en niños con trastornos de aprendizaje. Más adelante, tal aprendizaje se seguirá con la escritura y con los procesos de cálculo.

4. El niño deprimido

En general, en cualquier cambio a peor hay que pensar en una depresión. Por ejemplo: cuando un niño o niña que era pacífico se vuelve agresivo, o que era plácido y se vuelve angustiado, o que era bueno y se vuelve malo, o que era buen estudiante y se vuelve mal estudiante... En todos estos casos de cambios, que a veces se atribuyen a «la edad», o «al cambio», vale la pena pensar en la posibilidad de una depresión.