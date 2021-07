Revisión general (2)

Lee atentamente el texto, encuentra y corrige las doce palabras escritas o acentuadas incorrectamente.

El historiador arábigo El Ixaquí refiere este suceso:

Cuentan los hombres dignos de fé (pero sólo ala es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme), que hubo en el cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan macnanimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se vió forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín y vió en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: Tú fortuna está en Persia, en isfajan; vete a buscarla.

A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a isfajan, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por el decreto de Dios todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquél distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyerón por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de el cairo, y le menudearon tales azotes con varas de bambu que estuvo cerca de la muerte.

A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo: ¿Quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró: Soy de la ciudad famosa de el cairo y mi nombre es Mohamed El Magrebí. El capitán le preguntó: ¿Qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo: Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a isfajan, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en isfajan y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste.

Ante semejantes palabras, el capitán se rio hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: Hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad de el cairo en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido herrando de ciudad en ciudad, bajo la sola fé de tu sueño. Que no te vuelva a ver en isfajan. Toma estas monedas y vete.

El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín (que era la del sueño del capitán) desenterró el tesoro. Así Dios le dió bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto.

(Del libro de las 1001 Noches, noche 351)