La pobreza infantil (3)

Al tomar datos de la Encuesta Permanente de Hogares, entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), se aprecia que el cierre de las escuelas y la adopción de la modalidad de educación no presencial pudieron haber incidido en la reducción de la proporción del total de la población adolescente inactiva que declaraba no buscar trabajo por tener que cumplir con sus obligaciones educativas. Durante el mencionado intervalo, la participación de los adolescentes inactivos que alegan la condición estudiantil como razón de inactividad laboral se redujo de 67,7 % a 45 %, lo que podría indicar un efecto de desaliento de las medidas de confinamiento sobre la manutención de la condición estudiantil durante la pandemia. De igual modo, entre la población adolescente inactiva se elevó significativamente la participación de aquellos que justifican su condición mediante la afirmación de que no cree encontrar trabajo (desde el 13,2 % al 42,8 %).