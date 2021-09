El ensayo (1)

1- Ejercicios de identificación de rasgos del género

1.1- De las siguientes definiciones entresaca los rasgos fundamentales del ensayo

Definición 1

«El ensayo es un género literario, un escrito de variable extensión donde el autor afronta un tema y lo desarrolla subjetivamente, con rigor argumentativo, pero sin los datos exhaustivos, pruebas y sistema que debe aparecer en un escrito científico.

Cualquier tema puede ser objeto de un ensayo. Pueden ser críticos, políticos, sociológicos, históricos, biográficos o literarios».

Fernando, Lázaro (1989). Lengua española. Madrid, España: Anaya.

- Coloca falso (F) o verdadero (V) según corresponda

a. El ensayo es objetivo. ( )

b. No tiene una extensión establecida. ( )

c. Emplea recursos argumentativos. ( )

d. Solo algunos temas pueden servir para escribir un ensayo. ( )

e. Un ensayo requiere datos detallados para fundamentar el tema. ( )

Definición 2

«El ensayo argumentativo se trata de un escrito académico que se basa, principalmente, en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, por lo general, polémico».

Recuperado de: http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/ensayo_arg.htm

1.2- Los ensayos emplean figuras retóricas. Encuéntralas en el crucigrama

Las figuras retóricas del ensayo

Horizontal

1- Contrapone unos pensamientos a otros.

4- Exagera una verdad.

5- Sustitución de un elemento por otro con el cual tiene relación de significado.

6- Dicho breve y enérgico que encierra una enseñanza profunda.

7- Se colocan las ideas en forma ascendente y descendente.

Vertical

2- Una pregunta de la que no se espera respuesta.

3- Enunciado que significa lo contrario de lo que expresa.

2- Lee con atención el siguiente ensayo

Juventud, actitud ante la vida

Por Lic. Benjamín Benítez A.

Facundo camina con su papá a la tardecita, momento que comparten juntos el ejercicio y la conversación sobre algún tema de interés de ambos.

–Mira, Facu, cómo todo se está renovando en la naturaleza, ya se acerca la primavera y eso a mí siempre me llena de esperanzas.

–¿Por aquello de primavera vida nueva?

–Sí, porque la vida, hijo, se va renovando siempre; la naturaleza nos muestra eso a pesar del maltrato que le da el ser humano, ella nos devuelve con flores y frescura. Por eso este mes en que renace todo se celebra a la juventud, que es la magnífica época de la vida para soñar en las posibilidades de un mundo mejor.

–Esperá, papá; ahí ya no te estoy entendiendo, juventud, posibilidad de un mundo mejor, no me cuadra eso con lo que los fines de semana informan las noticias, jóvenes inconscientes que solo se ocupan de pasarla bien sin importarles a qué precio, poniendo en peligro sus propias vidas y la de los demás.

–Sí, hijo, esa es una parte de la realidad, existen jóvenes alocados, pero los noticieros suelen insistir, a veces, solo en lo negativo y dejan en la sombra a un gran sector de esa otra juventud que es estudiosa, sacrificada y que se dedica a la ayuda solidaria; yo creo que esa es la mayoría de nuestros jóvenes, pero lastimosamente eso no llama la atención.

–Y dime, papá, cómo era tu generación cuando eran jóvenes.

–A cada generación le toca vivir su propio momento, la nuestra creció en una época en la que pensar distinto y reclamar los derechos eran delito, a los que se atrevían les costaba caro. Eso, sin duda, nos marcó tanto que nos cuesta aceptar hoy día algunas características ya muy distintas de la generación de ustedes.

–Debe ser, porque eso de la dictadura nosotros solo podemos imaginarlo y nos cuesta entender cómo es posible que un gobierno podía hacer lo que quería con la gente sin que esta reaccione.

–Bueno, siempre hubo un sector de la sociedad que sí se manifestaba y expresaba su disconformidad.

–¿Qué hacías, papá?

–Yo era muy joven aun entonces y admiraba mucho a los que osaban protestar contra el régimen, y a mi modo me sumaba a ellos. Sin embargo, hoy nuestra sociedad ya es muy distinta, existe libertad de expresión, aunque creo que mucho aún nos falta para ser una sociedad verdaderamente democrática.

–Ese tema de la democracia está en la boca de todos, pero al parecer cada uno lo entiende como quiere, ¿qué es vivir en democracia?

–Es llevar una vida consciente de que somos parte de la gran familia y que vivir en sociedad es un compromiso que se debe asumir cada día con el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos, pero, al mismo tiempo, ser conscientes de nuestros derechos para exigir el respeto y cumplimiento de todos y cada uno de ellos.

–Entonces la juventud no significa solo pasarla bien y viva la vida.

–Claro, ser joven es ante todo una actitud ante la vida, la de enfrentar el día a día con esperanzas y optimismo, en la convicción de construir, así sea un poquitito, un mundo más humano y habitable para todos.

–Buen desafío para los jóvenes.

Contesta y explica.

2.1- ¿Cuál es el tema de este ensayo?

2.2- El estilo dialógico es una forma de escribir ensayos. Identifica su uso en este ensayo.

2.3- ¿Qué actitud de los jóvenes valoras? ¿Cuáles te disgustan?

2.4- Explica lo que entiendes por la frase resaltada en color.