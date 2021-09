Homenaje a la juventud

Hace mucho tiempo, existió un rey bondadoso y trabajador, pero que tenía un hijo muy perezoso y falto de ilusiones, al que no le apetecía hacer nunca nada. No hacía más que quejarse todo el rato y responder con malas palabras cada vez que le ordenaban hacer una tarea:

—¡Ojalá fuera ya mayor para poder ser rey y hacer lo que quisiera!

Pero un día, el príncipe encontró una bobina de hilo de oro sobre su cama y, para su sorpresa, la bobina le habló:

—Soy una bobina especial. Represento tu vida, toda tu vida, desde el principio hasta el final. ¿Ves que sobresale un poco de hilo? Son los años que ya has vivido. Si tiras del hilo, tu vida avanzará. Debes tratarme con cuidado, porque el hilo que desenrolles, no podrá volver a su lugar. Puedes tirar del hilo y pasar a otra etapa de tu vida si quieres, pero recuerda… los años que saltes, no volverán.

—¡Maravilloso! —respondió asombrado el príncipe.

Así que, sin pensarlo más, tiró de la bobina. Se miró en un espejo que tenía en su cuarto y, efectivamente, ya no era un adolescente, sino un joven apuesto, de unos veinte años.

Pero de pronto el príncipe pensó que con esa edad tendría que trabajar mucho, así que decidió tirar un poco más, y se hizo algo más mayor. Tenía unos 35 años, una espesa barba y una corona en la cabeza… ¡era rey!

—¡Es la corona de mi padre! ¡Ya soy rey! —gritó entusiasmado.

Pero el nuevo rey no estaba conforme, porque le entró curiosidad por saber cómo serían su mujer y sus hijos, y volvió a tirar de la bobina. Y al instante apareció junto a él una hermosa mujer de largos cabellos dorados y cuatro niños sonrosados.

—¡Qué bella es mi mujer y qué lindos mis hijos! —se dijo el rey— Pero… ¿Cómo serán mis hijos de mayores?

El rey volvió a tirar del hilo y sus hijos eran unos hombres hechos y derechos. Entonces se dio cuenta de su error. Se miró al espejo y vio un hombre anciano, enjuto, encorvado de pelo blanco y rostro consumido.

—¡No! ¿Qué es esto? —dijo entonces el rey— ¡Soy un anciano decrépito!

Miró la bobina y vio que ya quedaba muy poco hilo. Su vida estaba llegando a su fin. El rey intentó enrollar de nuevo el hilo, totalmente desesperado, pero no pudo.

—Te advertí —dijo la bobina— Y no me hiciste caso. Ahora no hay vuelta atrás y toda tu vida se ha esfumado. Has desperdiciado tu vida.

El viejo rey asintió. Cabizbajo, salió al jardín para vivir sus últimos minutos de vida. Bajo el sol de primavera y entre árboles repletos de flores, el rey murió.

Joven:

No dejes escapar la oportunidad de llenar tus días de juventud de momentos valiosos. No desperdicies tu vida, valórala; tú mereces una vida íntegra.

¡Feliz Día!