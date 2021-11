Llegan la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes Magos

Nuestras vacaciones de verano están llenas de fechas conmemorativas.

El mundo cristiano celebra el nacimiento del Niño Jesús cada 25 de diciembre. La noche antes, el 24 de diciembre, pasamos lo que se conoce como Nochebuena, generalmente en familia, con una cena en la que se sirven diferentes tipos de comida.

Ya unos días antes comemos el famoso pan dulce relleno con uvas pasas y frutas abrillantadas, adornamos el arbolito con arreglos navideños, ponemos un pesebre típico y unas lucecitas de Navidad rodean la casa, ya que relacionamos a estos tiempos con mucha luz.

Recordamos que, si bien se estila recibir regalos en esta fecha, esto no es lo más importante, y no debemos sentirnos tristes si no recibimos lo que queríamos, ya que siempre habrá tiempos mejores, y quizás lo recibiremos más adelante. Todos esperamos ansiosos la llegada de Papá Noel, que viene en trineo desde el Polo Norte, según cuenta la leyenda y, para su recibimiento, le escribimos una carta unos días antes, explicando lo bien que nos portamos este año, y lo mucho que estudiamos.

También es bueno agradecer por lo que ya se tiene, por pasar un tiempo en familia, por tener salud y paz. En la última noche del año nos reunimos a cenar con nuestros familiares. Es importante ayudar en lo que podamos, ya sea con la decoración, o lo que nos indiquen nuestros padres. Enseñamos a los adultos a no discutir, ponemos música agradable y pasamos una velada agradable en la que despedimos a un año que se marcha con sus luces y sus sombras y damos la bienvenida a un nuevo año cargado de desafíos y nuevas oportunidades. Cuando el reloj marca las 00:00 nos damos un gran abrazo con nuestros seres queridos y les deseamos un próspero Año Nuevo.

Cuenta la leyenda que el 6 de enero llegaron desde muy lejos los tres Reyes Magos, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos regalaron a Jesús oro, incienso y mirra, y a más de dos mil años después nos traen regalos a nosotros también. Para ello, se acostumbra escribirles una carta explicando lo que deseamos, y les depositamos dentro de un par de zapatos que dejaremos dispuestos especialmente para ellos.

¡Felices fiestas!