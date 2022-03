Mi familia y yo

Aprender sobre nuestra familia es muy importante.

Te mostramos una básica, compuesta por mamá, papá, hijo o hija, y los padres de nuestros padres, es decir, nuestros abuelos.

- Mamá de nuestra mamá= abuela materna.

- Papá de nuestra mamá= abuelo materno.

- Mamá de nuestro papá= abuela paterna.

- Papá de nuestro papá= abuelo paterno.

- Hermanos de nuestros padres= nuestros tíos.

- Los hijos de nuestros tíos= nuestros primos.

- Otros hijos de nuestros padres= nuestros hermanos.

- Nosotros= hijos de nuestros padres, pero nietos de nuestros abuelos, y sobrinos de nuestros tíos.

En varios casos somos hijos únicos, por lo que no tenemos hermanos, o nuestros padres no tienen hermanos, entonces no tenemos tíos ni primos. Muchos ya no conocen a sus abuelos o a sus padres, por diferentes motivos. Son familias igual de normales que la nuestra.

La familia también puede ser adoptiva, esto se da cuando nuestros padres no son los biológicos, es decir los que nos trajeron a la vida, sino los que amorosamente nos adoptaron.

La familia se llama nuclear cuando se trata del padre, la madre y el hijo; es monoparental cuando solo tenemos mamá o papá.

Una familia es reconstituida cuando, después de un divorcio o de una viudez, nuestros padres se vuelven a casar con otras personas que tenían una familia previa. En ese caso, el nuevo esposo de nuestra madre será nuestro padrastro, o la esposa nueva de nuestro padre será nuestra madrastra, y los hijos previos que hayan tenido nuestros padrastros serán nuestros hermanastros. Y nosotros seremos los hijastros de nuestros padrastros.