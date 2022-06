El cerebro aprende si hay emoción

El cerebro aprende con mayor facilidad y rapidez, aquello que le gusta. En la actualidad se ha comprobado científicamente que el conocimiento no se adquiere al memorizar ni repetirlo una y otra vez, sino al hacer, al experimentar y, sobre todo, al activar nuestras emociones. Esto no implica que el aprendizaje memorístico no sea necesario en la educación.