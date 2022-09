Los valores son normas de conducta que debemos seguir para crear una sociedad mejor. ¿Cuáles son estos valores? Son varios, pero apuntaremos algunos como:

Puntualidad

La puntualidad nos compromete a ser atento con el otro, llegando siempre a la hora pautada, para no hacerlo esperar. Esperar de más es hacer perder el tiempo de la otra persona, y eso es una falta de respeto. Para ello debemos hacer siempre lo necesario por llegar puntuales a la escuela, a las clases particulares, a las invitaciones para jugar, entre otras actividades.

Generosidad

Ser generoso con los demás es una cualidad muy positiva. La generosidad significa dar al otro sin esperar nada a cambio. Un ejemplo es cuando nuestro compañero no pudo llevar nada para merendar en la escuela, y nosotros tenemos; podemos invitarle una parte de nuestra comida, así los dos tenemos algo que comer.

Orden

Ser ordenado es una cualidad muy útil para toda la vida y una forma de respetar el espacio personal y el ajeno también. Somos ordenados cuando no dejamos las cosas tiradas en cualquier lugar, cuando volvemos a guardar lo que ya no usamos en el lugar en que lo encontramos, cuando mantenemos nuestra habitación limpia y con todo en su lugar.

Honestidad

La honestidad es algo muy importante en la vida. Ser honesto significa mantener la verdad sobre todas las cosas, no mentir, no tomar lo que no es nuestro, no engañar al otro, devolver la cosa ajena encontrada o prestada. Al ser honestos estamos respetando la relación de amistad, compañerismo, entre otros, que hay con la otra persona.

Otros valores son el respeto, la gratitud, la tolerancia, la humildad y la responsabilidad. ¿Conocemos otros valores?, ¿cuáles son?, ¿qué se logra con ellos?