Mi familia y yo.

Existen varios tipos de familia y en ellas pueden existir distintas cantidades de miembros.

Puede que nuestra familia sea numerosa, como que solo esté formada por algunos pocos miembros. Una familia numerosa estará conformada por abuelos maternos y paternos, mamá, papá, tíos maternos y paternos, primos y hasta podemos tener hermanastros, una madrastra o padrastro.

En algunos casos no seremos criados por nuestros padres, sino por nuestros abuelos o tíos, y ellos serán nuestra familia.

Puede que nuestros abuelos ya no estén presentes y no tengamos tíos ni primos. Inclusive puede que alguno de nuestros padres ya no esté presente, pero el otro nos esté criando con mucho amor.

Que solo tengamos a uno de nuestros padres cerca no nos impide tener una infancia feliz y debemos estrechar el vínculo con el progenitor que cuide de nosotros.