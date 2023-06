Población económicamente activa. Población rural y urbana.

Se conoce con el nombre de población económicamente activa (PEA) al conjunto de la población que se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo. Está, por lo tanto, integrada por quienes están trabajando y por los desempleados.

No forman parte de la población económicamente activa aquellos que a pesar de cobrar una remuneración no producen, como los pasivos (jubilados y pensionados); aquellos que no cobran salario: los estudiantes en general y niños en la etapa de escolarización obligatoria, las amas de casa; y los que poseen otras fuentes de ingreso como los que viven de renta (alquileres de inmuebles, cobro de intereses por capital...).

Hay dos tipos de hábitat: el rural o vida en el campo y el urbano o vida en la ciudad. Diferencias principales:

Población rural

- Las viviendas están aisladas y presentan menos de 10 000 habitantes.

- La densidad (concentración) de la población es baja.

- Las viviendas son bajas y las calles cortas.

- Cuentan espacios agrícolas y ganaderos muy próximos.

- Las actividades económicas principales son las agrarias (agricultura

y ganadería) y los servicios relacionados con el transporte.

- Se observa menos diferencias sociales con relación al nivel de vida de las personas.

Población urbana

- Las ciudades (localidades de más de 10 000 habitantes).

- La densidad (concentración) de la población es alta.

- La población se divide en zonas o barrios diferenciados.

- Los edificios son diferentes en cada barrio, hay edificios altos de varias plantas, calles largas y anchas.

- La zona poblada está rodeada de zonas industriales o de ocio.

- Las actividades económicas principales son los servicios (comercio y ocio) y las industriales.

- Se puede diferenciar el nivel de vida de las personas que viven en las zonas urbanas: desde la clase alta con más recursos, a la clase baja que gana lo mínimo para sobrevivir.

Actividades

1 Marca con X lo que corresponde a la PEA.

( ) Jubilados y pensionados.

( ) Maestros y médicos en ejercicio.

( ) Estudiantes.

( ) Desempleados.

( ) Comerciantes.

( ) Amas de casa.

( ) Los que viven de renta (Ej. alquileres).

2 Escribe R o U según corresponda la descripción a poblaciones rurales o urbanas.

( ) Alta densidad poblacional.

( ) Baja densidad poblacional.

( ) Las viviendas están aisladas.

( ) Viviendas juntas y edificios altos

( ) Está rodeada de zonas industriales.

( ) Rodeada de zonas agrícolas y ganaderas.

( ) Hay muchos comercios.

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Segundo ciclo. Ciencias Sociales, https://acortar.link/4TwGj7