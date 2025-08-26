Escolar

La Biblioteca Viajera en las instituciones educativas

La Biblioteca Viajera de ABC Color apoya los proyectos de lectoescritura de diversas instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas del país.

26 de agosto de 2025 - 01:00
La Biblioteca Viajera en las instituciones educativas
La Biblioteca Viajera en las instituciones educativas

Recientemente, en la ciudad de Itá, visitó el Colegio Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en un evento que contó con la presencia de la Lic. Paula Alonso, directora de la institución y los alumnos de la misma. Posteriormente, también llegó a la Comunidad Educativa Parroquial San Blas, donde se inauguró un nuevo rincón de lectura.

La visita fue gestionada por los responsables del Club de Lectura Manuel Cuma de la ciudad de Itá. Estas iniciativas fortalecen el acceso a los libros y promueven la creación de espacios de lectura, generando un impacto positivo en los estudiantes.

ABC Color apoya el Plan Nacional de Lectura y celebra el entusiasmo de las instituciones por fomentar hábitos lectores en sus comunidades.

