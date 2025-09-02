La donación incluyó paquetes de suplementos escolares, CD de música paraguaya y otros recursos pedagógicos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución.
ABC Color apoya la educación en comunidades indígenas
ABC Color, a través de su Departamento de Servicios Educativos y en colaboración con la organización Outreach Paraguay, hizo entrega de materiales didácticos a la Escuela Básica N.° 7951 Katupyry Renda, de la Comunidad Indígena Ykua Poty, distrito de Yuty, departamento de Caazapá.
