Escolar

ABC Color apoya la educación en comunidades indígenas

ABC Color, a través de su Departamento de Servicios Educativos y en colaboración con la organización Outreach Paraguay, hizo entrega de materiales didácticos a la Escuela Básica N.° 7951 Katupyry Renda, de la Comunidad Indígena Ykua Poty, distrito de Yuty, departamento de Caazapá.

02 de septiembre de 2025 - 01:00
Archivo, ABC Color

La donación incluyó paquetes de suplementos escolares, CD de música paraguaya y otros recursos pedagógicos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución.

