ABC Color apoya la educación en comunidades indígenas

ABC Color, a través de su Departamento de Servicios Educativos y en colaboración con la organización Outreach Paraguay, hizo entrega de materiales didácticos a la Escuela Básica N.° 7951 Katupyry Renda, de la Comunidad Indígena Ykua Poty, distrito de Yuty, departamento de Caazapá.