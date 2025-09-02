Es un dispositivo que implica al menos tres etapas o momentos:

1. Planificación conjunta.

2. Puesta a prueba y observación.

3. Evaluación y retroalimentación.

Planificación conjunta de clases

Se trata de espacios pensados para trabajar con dos o tres docentes de la misma asignatura, ciclo o grado, donde se planifica colectivamente una secuencia de clases a partir de un tema, contenido curricular o problema escolar que sea de interés común.

El trabajo consiste en acordar una secuencia de contenidos, actividades, recursos y modalidad de evaluación. La implementación de esta planificación puede ser simultánea o diferida.

Su propósito es ejercitar modos de trabajo colaborativos que permitan enriquecer las propuestas iniciales a partir del intercambio de ideas, ajustes, contrapropuestas, etc. entre el docente mentor y los colegas.

Este tipo de estrategias funciona bien en dispositivos pedagógicos como el de la enseñanza entre pares, los talleres y círculos de aprendizaje.

Desarrollo de proyectos pedagógicos

El desarrollo de proyectos pedagógicos es una estrategia muy conocida y ampliamente utilizada por los docentes.

Permite diseñar experiencias compartidas, interdisciplinarias y de articulación con la comunidad que incluyen a distintos actores institucionales (alumnos, docentes, familiares).

Se pueden organizar con la participación de alumnos de distintos niveles o grados. Además, pueden llevarse adelante en plazos razonables y tener alcances distintos, según los recursos disponibles, las condiciones institucionales, la disponibilidad de tiempo de los docentes, etc.

Algunos docentes de la escuela pueden ser convocados por el mentor a participar en el armado de un proyecto, aunque no estén involucrados necesariamente en su implementación. En ocasiones hay maestros o profesores que poseen gran experiencia en este tipo de actividades y su destreza puede facilitar la toma de decisiones de otros colegas.

