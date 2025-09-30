Alfabetización de jóvenes y adultos

Escolar

El diario ABC Color, a través de su Departamento de Servicios Educativos, realizó una donación de materiales didácticos al Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N.° 1-50, que funciona en el turno noche en la Escuela Básica N.° 4906 Teresa de Calcuta, ubicada en el Barrio San José Olero, de Concepción.

30 de septiembre de 2025 - 01:00
Alfabetización de jóvenes y adultosArchivo, ABC Color

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal y social; esta acción tiene como objetivo apoyar los procesos de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos ofreciéndoles una segunda oportunidad. Uno de los beneficios más evidentes de los programas educativos para jóvenes y adultos es el acceso mejorado a oportunidades laborales.

La gestión fue impulsada por el director del centro educativo, Lic. Celso E. Cañete, quien destacó la importancia de este tipo de alianzas para fortalecer el aprendizaje y brindar mejores oportunidades a los estudiantes.

