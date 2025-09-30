Alfabetización de jóvenes y adultos

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal y social; esta acción tiene como objetivo apoyar los procesos de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos ofreciéndoles una segunda oportunidad. Uno de los beneficios más evidentes de los programas educativos para jóvenes y adultos es el acceso mejorado a oportunidades laborales.

La gestión fue impulsada por el director del centro educativo, Lic. Celso E. Cañete, quien destacó la importancia de este tipo de alianzas para fortalecer el aprendizaje y brindar mejores oportunidades a los estudiantes.