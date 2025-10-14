Cuento ganador: La caña dulce mágica

La Esc. Bás. Priv. Subv. N.º 4880 Santa Catalina Labouré, del barrio Tablada Nueva de la ciudad de Asunción, en el marco del proyecto Descubriendo el Mundo de los Cuentos, desarrollado dentro del Proyecto Educativo Institucional Mi cuento es mi Departamento, premió a la alumna Sofía Belén Martínez Páez, del 4.º grado, turno mañana, quien resultó ganadora del concurso con su cuento titulado: «La caña dulce mágica».Bajo la dirección de la directora Prof. Cantalicia Calastra Giménez y la Prof. Dania Aldana, esta iniciativa busca promover la creatividad y el amor por la lectura y la escritura en los estudiantes.

La caña dulce mágica

Por Sofía Belén Martínez Páez

Había una vez, en un campo soleado y verde,

una caña dulce llamada Dulcinea. Dulcinea

era una caña muy especial, ya que tenía un jugo dulce y delicioso que hacía que todos los animales del campo se reunieran alrededor de ella.

Un día, un pequeño conejo llamado Benny se

acercó a Dulcinea y le preguntó: —¿Por qué

eres tan dulce y deliciosa? Dulcinea sonrió

y dijo: —Es porque tengo un corazón lleno de

amor y dulzura. Me encanta hacer que los

demás se sientan felices y contentos.

Benny se sintió muy feliz al escuchar

las palabras de Dulcinea y decidió compartir

con todos sus amigos. Juntos disfrutaron

del sabor dulce y refrescante de la caña.

Pero un día, una tormenta llegó al campo y amenazó con destruir la caña dulce. Dulcinea se sintió triste y asustada, pero Benny y sus amigos se reunieron alrededor de ella para protegerla.

—¡No te preocupes, Dulcinea, gritaron los animales.

Estamos aquí para cuidarte! Y juntos lograron

proteger la caña dulce de la tormenta.

Cuando la tormenta pasó, el sol salió de nuevo

y el campo se llenó de vida y color.

Dulcinea se sintió agradecida y feliz, y dijo:

—¡Gracias, amigos míos. Me siento muy

afortunada de tener amigos como ustedes que me cuidan y me protegen!

Y desde ese día, Dulcinea y los animales del campo vivieron felices y contentos, disfrutando del jugo dulce y delicioso de la caña, y compartiendo la amistad y el amor que los unían.