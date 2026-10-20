Comunicación entre la familia y la escuela

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Es un periodo en el que los estudiantes deben concluir los trabajos, participar de evaluaciones, completar actividades pendientes y demostrar los aprendizajes desarrollados durante el año. Por ello, el acompañamiento de los padres, en coordinación con docentes y directivos, puede contribuir significativamente a que sus hijos culminen esta etapa de manera satisfactoria.

Mantener una comunicación frecuente con la escuela permite a las familias conocer oportunamente la situación académica de sus hijos. No es conveniente esperar la entrega de las calificaciones finales para descubrir que existen tareas pendientes, ausencias reiteradas o dificultades en determinadas áreas. Consultar a los docentes, revisar las comunicaciones institucionales y asistir a las reuniones convocadas son acciones sencillas que permiten anticiparse a los problemas y buscar soluciones.

En el hogar, los padres pueden conversar diariamente con sus hijos acerca de cómo se sienten y cómo avanzan en sus actividades escolares. Preguntas como: ¿Qué actividades tienes pendientes?, ¿qué necesitas repasar?, ¿hay alguna materia en la que necesites ayuda? favorecen el diálogo y permiten acompañarlos sin asumir sus responsabilidades. La finalidad debe ser enseñarles progresivamente a organizarse y cumplir sus compromisos con autonomía.

La cercanía de las vacaciones no debe ser motivo para disminuir el compromiso con la escuela. Durante las últimas semanas continúan desarrollándose actividades, evaluaciones, recuperaciones y experiencias importantes para consolidar los aprendizajes.

Otra medida fundamental consiste en ayudar a los hijos a establecer un plan de organización para el cierre del año. Juntos pueden elaborar un calendario con las fechas de evaluaciones, trabajos y actividades pendientes. Asimismo, conviene establecer horarios equilibrados para estudiar, descansar, alimentarse adecuadamente y realizar actividades recreativas. Estudiar durante muchas horas sin descanso no necesariamente produce mejores resultados.

La comunicación con los docentes también debe realizarse desde el respeto y la cooperación. La familia y la escuela comparten un propósito: favorecer el aprendizaje y bienestar del estudiante. Ante una dificultad, es recomendable dialogar para comprender la situación, escuchar las diferentes perspectivas y acordar acciones concretas de mejora.

Finalmente, los padres deben reconocer el esfuerzo y los avances alcanzados durante todo el año, y no concentrarse exclusivamente en las calificaciones. Una palabra de aliento, valorar una mejora o felicitar el cumplimiento responsable de una tarea fortalece la confianza y la motivación.

Un exitoso fin de año lectivo se construye mediante el compromiso compartido. Cuando la familia, el estudiante y la escuela mantienen una comunicación cercana y trabajan como equipo.

Recomendaciones prácticas para los padres

- Mantener una comunicación frecuente con la escuela. Solicitar información sobre el desempeño, la asistencia o las actividades pendientes de sus hijos.

- Revisar los trabajos para identificar tareas, actividades, evaluaciones o recuperaciones que todavía deben realizar.

- Organizar una rutina equilibrada en el hogar. Establecer horarios para estudiar y realizar tareas, descanso, recreación, actividad física y suficientes horas de sueño.

- Motivar y acompañar sin ejercer demasiada presión. El acompañamiento debe favorecer la responsabilidad y la autonomía.

- Mantener el compromiso hasta el último día de clases. Promover la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de las responsabilidades escolares durante las últimas semanas.