Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ASU2025
ASU2025Caló, ABC Color
JU$TICIERA
JU$TICIERACaló, ABC Color
NEPOTÍA
NEPOTÍACaló, ABC Color
NEPOSOBRINOS
NEPOSOBRINOSCaló, ABC Color
APRIETES
APRIETESCaló, ABC Color
NEPOLA$TRE$
NEPOLA$TRE$Caló, ABC Color
AGOSTO
AGOSTOCaló, ABC Color
CHUPETA
CHUPETACaló, ABC Color
NEGOCIADO$$$$
NEGOCIADO$$$$Caló, ABC Color
RALLY
RALLYCaló, ABC Color
CHISTOSO
CHISTOSOCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color