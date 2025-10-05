Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
ÑA SOBRE
ÑA SOBRECaló, ABC Color
FANTASMAS
FANTASMASCaló, ABC Color
INVESTIDURA
INVESTIDURACaló, ABC Color
E$PECIE$
E$PECIE$Caló, ABC Color
PYRAGUE
PYRAGUECaló, ABC Color
CAJA$
CAJA$Caló, ABC Color
INCAUTACIÓN
INCAUTACIÓNCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
UNIDAD
UNIDADCaló, ABC Color
LAPIDARIO
LAPIDARIOCaló, ABC Color
JOPARA
JOPARACaló, ABC Color
ZETA
ZETACaló, ABC Color
BANANA
BANANACaló, ABC Color
LÍMITE$
LÍMITE$Caló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color