Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
REYES MAGOS
REYES MAGOSCaló, ABC Color
SEDIENTOS
SEDIENTOSCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
ADORNOS
ADORNOSCaló, ABC Color
CANDIDATA
CANDIDATACaló, ABC Color
MISMA RUTA
MISMA RUTACaló, ABC Color
POBRES
POBRESCaló, ABC Color
DESECHO
DESECHOCaló, ABC Color
MONTAJE
MONTAJECaló, ABC Color
CARNES
CARNESCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
VELOZ
VELOZCaló, ABC Color