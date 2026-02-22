Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
CONGRESO
CONGRESOCaló, ABC Color
BOLA
BOLACaló, ABC Color
DEUDA$
DEUDA$Caló, ABC Color
PRESIDENTE
PRESIDENTECaló, ABC Color
TÓRTOLO$
TÓRTOLO$Caló, ABC Color
PIROPO
PIROPOCaló, ABC Color
CALOR
CALORCaló, ABC Color
LUCES
LUCESCaló, ABC Color
ENOJO
ENOJOCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
LAVANDERÍA
LAVANDERÍACaló, ABC Color
PODRÍA HABER SORPRE...SILLA
PODRÍA HABER SORPRE...SILLACaló, ABC Color
DE$GA$TE
DE$GA$TECaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color