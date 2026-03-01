Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
PETSADILLAS
PETSADILLASCaló, ABC Color
CO$QUILLA$
CO$QUILLA$Caló, ABC Color
LUJO
LUJOCaló, ABC Color
VICIO
VICIOCaló, ABC Color
DECRETO
DECRETOCaló, ABC Color
OSTENTACIÓN
OSTENTACIÓNCaló, ABC Color
LARGO
LARGOCaló, ABC Color
MANCHAS
MANCHASCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
ANHELOS
ANHELOSCaló, ABC Color
SUEÑOS
SUEÑOSCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
IMPRESENTABLE
IMPRESENTABLECaló, ABC Color
PINOCHO
PINOCHOCaló, ABC Color