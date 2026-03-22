Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
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Caló, ABC Color
RIVALE$
RIVALE$Caló, ABC Color
MÁQUINA
MÁQUINACaló, ABC Color
RECETA
RECETACaló, ABC Color
PARADA
PARADACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
ECONOMÍA
ECONOMÍACaló, ABC Color
FÁCIL
FÁCILCaló, ABC Color
HAY CARNE
HAY CARNECaló, ABC Color
VAMOS A ESTAR MEJOR
VAMOS A ESTAR MEJORCaló, ABC Color
SERENATA
SERENATACaló, ABC Color
CALLES
CALLESCaló, ABC Color
FANÁTICO
FANÁTICOCaló, ABC Color