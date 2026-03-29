Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
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Caló, ABC Color
PEDIDO
PEDIDOCaló, ABC Color
E$PECIE
E$PECIECaló, ABC Color
EXPERTO
EXPERTOCaló, ABC Color
LODAZAL
LODAZALCaló, ABC Color
LEY
LEYCaló, ABC Color
ABUCHEADO
ABUCHEADOCaló, ABC Color
PROMESA
PROMESACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
CHIPA HÛ
CHIPA HÛCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
MOSQUITOS
MOSQUITOSCaló, ABC Color
ADELANTO
ADELANTOCaló, ABC Color
CHIPA APO
CHIPA APOCaló, ABC Color
GRANUJA
GRANUJACaló, ABC Color