Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
TATAKUA
TATAKUAAngel Ferreira
ESTACIONES
ESTACIONESCaló, ABC Color
REPORTE
REPORTECaló, ABC Color
VISITAS
VISITASCaló, ABC Color
PARECIDO
PARECIDOCaló, ABC Color
PRÍNCIPE
PRÍNCIPECaló, ABC Color
COLGADOS
COLGADOSCaló, ABC Color
CHIPA
CHIPACaló, ABC Color
SOUVENIR
SOUVENIRCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
DISFRAZ
DISFRAZCaló, ABC Color
VOTO
VOTOAngel Ferreira
DIETA
DIETACaló, ABC Color
CHIPA
CHIPACaló, ABC Color