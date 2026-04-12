Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
CHIPA
CHIPAAngel Ferreira
PRÉSTAMO
PRÉSTAMOCaló, ABC Color
CHIPA
CHIPACaló, ABC Color
CUADROS
CUADROSCaló, ABC Color
PLANCHA
PLANCHACaló, ABC Color
ESPANTA
ESPANTACaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
LI$TA
LI$TACaló, ABC Color
CHIPA
CHIPACaló, ABC Color
LETRINAS
LETRINASCaló, ABC Color
CORTE
CORTECaló, ABC Color
DOSIS
DOSISCaló, ABC Color