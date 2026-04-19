Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
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Angel Ferreira
CAVERNÍCOLAS
CAVERNÍCOLASAngel Ferreira
VIAJE
VIAJEAngel Ferreira
PARO
PAROAngel Ferreira
PRÁCTICA
PRÁCTICAAngel Ferreira
DICTADOR
DICTADORAngel Ferreira
ESCRACHE
ESCRACHEAngel Ferreira
AFICHES
AFICHESAngel Ferreira
VIAJE
VIAJEAngel Ferreira
SANDWICH
SANDWICHAngel Ferreira
OTOÑO
OTOÑOAngel Ferreira
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color