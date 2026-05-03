Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
CAMPAÑA SUCIA
CAMPAÑA SUCIACaló, ABC Color
MAMADERA
MAMADERACaló, ABC Color
DULCE
DULCECaló, ABC Color
APOYO
APOYOCaló, ABC Color
PILETA
PILETACaló, ABC Color
TEAM
TEAMCaló, ABC Color
LÁPIZ
LÁPIZCaló, ABC Color
PROME$A
PROME$ACaló, ABC Color
IMAGINACIÓN
IMAGINACIÓNCaló, ABC Color
DESMARQUE
DESMARQUECaló, ABC Color
LUJO$
LUJO$Caló, ABC Color
ERROR
ERRORCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
VACÍO
VACÍOCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
TURBINADO$$$$
TURBINADO$$$$Caló, ABC Color