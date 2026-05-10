Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
TATAKUÓPTERO
TATAKUÓPTEROCaló, ABC Color
DECISIÓN
DECISIÓNCaló, ABC Color
CONSEJO
CONSEJOCaló, ABC Color
PALOMITA
PALOMITACaló, ABC Color
FAUNA
FAUNACaló, ABC Color
PERMISOS
PERMISOSCaló, ABC Color
EXCUSA
EXCUSACaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
A$CEN$ORE$
A$CEN$ORE$Caló, ABC Color
INVITACIÓN
INVITACIÓNCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
RATAS
RATASCaló, ABC Color
TATAKUA
TATAKUACaló, ABC Color
INSTITUTO PODRIDO Y SUCIO
INSTITUTO PODRIDO Y SUCIOCaló, ABC Color