Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
DISCULPAS
DISCULPASCaló, ABC Color
CONTRABANDO
CONTRABANDOCaló, ABC Color
HÁBITOS
HÁBITOSCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
BRAVUCONADA
BRAVUCONADACaló, ABC Color
PASADO
PASADOCaló, ABC Color
CANDIDATA
CANDIDATACaló, ABC Color
MODA
MODACaló, ABC Color
“MALENTENDIDO”
“MALENTENDIDO”Caló, ABC Color
PARCHE$
PARCHE$Caló, ABC Color
PELOTA$ TATÁ
PELOTA$ TATÁCaló, ABC Color
$OBRE$
$OBRE$Caló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
¡¡A LA GRAN ITAI...PÚT!!
¡¡A LA GRAN ITAI...PÚT!!Caló, ABC Color
HONORABLES CANDIDATOS
HONORABLES CANDIDATOSCaló, ABC Color